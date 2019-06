Νεκρό ανασύρθηκε το αγοράκι από το πηγάδι. Εικόνες σοκ

Το μόλις δυο ετών αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο στενό πηγάδι στην πολιτεία Παντζάμπ, στη βόρεια Ινδία, όπου και παρέμεινε παγιδευμένο επί 4 ημέρες, ανασύρθηκε νεκρό. Το ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές και προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις κατοίκων που έκαναν λόγο για καθυστέρηση των σωστικών συνεργείων.



Ο δυο ετών Φατεχβίρ Σινγκ έπεσε την Πέμπτη στο πηγάδι βάθους 33 μέτρων και διαμέτρου 23 εκατοστών, την ώρα που έπαιζε στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του στην περιοχή Σανγκρούρ. Το πηγάδι αυτό είχε σκάψει η οικογένειά του για να ποτίζει το χωράφι της αλλά ήταν ανενεργό από το 1991.



«Το παιδί δεν ζει πια. Ανασύρθηκε στις 05:00 σήμερα» από τους διασώστες, δήλωσε στο AFP ο Βιτζάι Ίντερ Σίνγκλα, ένας βουλευτής της Παντζάμπ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ένα ελικόπτερο πρώτων βοηθειών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Το 2006, ένα 6χρονο αγοράκι διασώθηκε από ένα πηγάδι στην πολιτεία Χαριάνα, κοντά στη πρωτεύουσα της χώρας, το Νέο Δελχί, έπειτα από 48 ώρες. Η όλη επιχείρηση προβλήθηκε ζωντανά από τα δορυφορικά δίκτυα. Τον Μάρτιο, ένα αγοράκι, ενάμιση έτους, επίσης ανασύρθηκε ζωντανό από ένα πηγάδι στη Χαριάνα, αφότου παρέμεινε εγκλωβισμένο εκεί για δύο ημέρες.

A two-year-old child fell into a 150-feet-deep bore in the village Bhagwan Pura of Sangrur (Punjab) . The closed bore was covered with a sack, and when the child started going over the saddle, the sack fell in due course. The child of Fatehvir Singh's parents was the only boy. pic.twitter.com/PpGjcJfqxW