Βίντεο με τη βουτιά του ελικοπτέρου που συνετρίβη σε κτίριο στο Μανχάταν

Την τρελή πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν συντριβεί σε κτίριο στο Μανχάταν κατέγραψε πολίτης, βιντεοσκοπώντας τη «βουτιά» του.



Το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν, ανάμεσα στην 51η και 52η Οδό, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο πιλότος του, που ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων.



Το ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο βίντεο φαίνεται να έχει αστάθεια, να χάνει ύψος και στη συνέχεια να ανεβαίνει και πάλι, εν μέσω ομίχλης και βροχής.



Όπως σημειώνει το Reuters, παραμένει μυστήριο το γιατί είχε απογειωθεί εξαρχής το ελικόπτερο Agusta A109E μέσα σε καταιγίδα και στον αυστηρά ελεγχόμενο εναέριο χώρο του Μανχάταν.



Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπιλ ντι Μπλάζιο, ο πιλότος χρειαζόταν άδεια από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου LaGuardia Airport, και ήταν υπό διερεύνηση το εάν όντως αυτή η άδεια δόθηκε.



Ο πιλότος ήταν ο Tim McCormack και το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Linden στο Νιου Τζέρζι.«Ήταν ένας καλά εκπαιδευμένος βετεράνος πιλότος, που έχαιρε σεβασμού, είχε τεράστια γνώση της περιοχής και πετούσε εδώ για πολλά χρόνια» σχολίασε ο διευθυντής του αεροδρομίου Paul Dudley.«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι».

DEVELOPING: A helicopter has crashed into a building in downtown NYC leaving at least one person dead. Video shows it flying erratically moments before the crash. There is currently no indication of terrorism. pic.twitter.com/jtprvBFRJO