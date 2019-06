Αλβανία: Ο πρόεδρος Μέτα ακυρώνει τις δημοτικές εκλογές - Ράμα: Θα γίνουν

Την ακύρωση των επερχόμενων δημοτικών εκλογών ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Αλβανίας, μέσω ανακοίνωσης του στο Fecebook, δημοσιοποίησε την πρόθεση του για ακύρωση του διατάγματος για δημοτικές εκλογές στις 30 Ιουνίου, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή τους.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ιλίρ Μέτα

1. Με βαθιά ανησυχία για την κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην χώρα σαν αποτέλεσμα της μη ανταπόκρισης από καμία από τις δύο πλευρές.

2. Λαμβάνοντας υπ'όψη την αναγκαιότητα της άμεσης εκτόνωσης και τον κίνδυνο της απρόβλεπτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη χώρα.

3. Αναλαμβάνοντας την υψηλή συνταγματική και θεσμική ευθύνη και πεπεισμένος πως η προάσπιση των συνταγματικών αρχών είναι πιο σημαντική από κάθε εκ του νόμου προθεσμία, ως άρχων του Κράτους και εμμένοντας στο όρκο για να υπηρετώ με κάθε τρόπο της τήρηση της σταθερότητας , της κοινωνικής ειρήνης και της εθνικής ενότητας.

4. Με πλήρη επίγνωση πως οι υφιστάμενες συνθήκες δεν δύνανται να διασφαλίσουν την διενέργεια πραγματικών εκλογών, δημοκρατικών, αντιπροσωπευτικών και καθολικών. Οι ελεύθερες, έντιμες και καθολικές εκλογές αποτελούν βασικό κριτήριο της "Κοπεγχάγης" και στις υφιστάμενες συνθήκες, εξ αιτίας της έλλειψης υπευθυνότητας των δύο μερών , οδηγούμαστε σε μονοκομματικές εκλογές. Κατ' αυτόν τον τρόπο δυναμιτίζεται κάθε δυνατότητα για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζημιώνεται η εικόνα μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και επαπειλείται η αρχηγία του ΟΑΣΕ για το 2020.

5. Καλώντας όλους τους υπεύθυνους παράγοντες, ντόπιους και διεθνείς να ενώσουν τις εποικοδομητικές συμβολές τους για την επανέναρξη επειγόντως του αναντικατάστατου πολιτικού διαλόγου και για την εξεύρεση μιας σύντομης λύσης που θα εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.

Έχω αποφασίσει να ακυρώσω το Διάταγμα υπ'αριθμ. 10928 της 05.11.2018 για την διενέργεια εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκησης στις 30.6.2019.

Στην πρώτη ανακοίνωση την Δευτέρα 10 Ιουνίου η Προεδρία της Δημοκρατίας θα ανακοινώσει δημόσια όλα τα επιχειρήματα της συνταγματικότητας, του Νόμου και της λογικής, που οδήγησαν στην λήψη αυτής της απόφασης.

Παράλληλα εφιστά τη προσοχή όλων των μελών να αποφύγουν κάθε πρόκληση που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υποψηφιότητα του Φ. Μπελέρη για τον δήμο Χιμάρας

Ράμα: Θα γίνουν

Με ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στον πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, διαμηνύοντας ότι οι δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είναι προγραμματισμένο.

«ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ! Καληνύχτα» ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ράμα

Την ίδια στιγμή διαδηλωτές συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους των Τιράνων.

Albanian opposition leader Lulzim Basha addressed the crowd of anti-govt demonstrators in Tirana before they marched toward the parliament building.



