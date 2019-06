O Ντόναλντ Τραμπ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός σήμερα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από τη βασίλισσα Ελισάβετ 2η, τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ο αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στους κήπους των ανακτόρων, όπου περίμεναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα. Ο διάδοχος του θρόνου και η δούκισσα της Κορνουάλης οδήγησαν τον αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του μέχρι τη βασίλισσα, η οποία στεκόταν χαμογελαστή στη θύρα των ανακτόρων.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έκαναν την εμφάνισή τους στον εξώστη των ανακτόρων.

Η βασίλισσα και ο πρόεδρος βγήκαν και πάλι μπροστά στο ανάκτορο για την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου από τη βασιλική φρουρά, πριν ο Τραμπ επιθεωρήσει το άγημα.

Ο αμερικανός ηγέτης έφθασε υπό τους ήχους κανονιοβολισμών προς τιμήν του για ένα γεύμα με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα πάρει το τσάι του με τον πρίγκιπα της Ουαλίας και τη σύζυγό του στην κατοικία τους, το Κλάρενς Χάουζ, και το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στα ανάκτορα.

Λεκτική επίθεση Τραμπ στον δήμαρχο του Λονδίνου

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόδρος ξεκινά την επίσημη επίσκεψη του στη Μεγάλη Βρετανία με μια λεκτική επιθεση σε βάρος του δημάρχου του Λονδίνου. Λίγα λεπτά πριν προσγειωθεί το Air Force One στο Λονδίνο ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν χαζό και loser σε μήνυμα στο Twitter.

"Ο Σαντίκ Καν, ο οποίος έχει κάνει κατά γενική ομολογία κάκιστη δουλειά ως Δήμαρχος του Λονδίνου, φάνηκε απερίσκεπτα 'κακός' στον πρόεδρο των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα, τον πιο σημαντικό με απόσταση σύμμαχο του Ηνωμένου Βασιλείου", έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter λίγο πριν από την απογείωση του προεδρικού του αεροσκάφους Air Force One στο αεροδρόμιο Στάνστεντ κοντά στο Λονδίνο λίγο πριν από τις 09:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος).

"Είναι ένας εντελώς χαμένος που θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έγκλημα στο Λονδίνο, κι όχι σε μένα", πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ήδη επιτεθεί επανειλημμένως στον δήμαρχο του Λονδίνου μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας την "καταστροφική του δουλειά για την τρομοκρατία".

Αυτή η νέα λεκτική επίθεση στον Καν έρχεται μετά την κριτική που άσκησε ο Εργατικός δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να υποδεχθεί σε επίσημη επίσκεψη τον Τραμπ.

