Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά σε τμήμα του οδικού δικτύου στη νοτιοανατολική Πολιτεία Βερακρούς του Μεξικού, δήλωσε πολιτειακός αξιωματούχος και μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ. Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς την Τούστλα Γκουτιέρες, στη νότια Πολιτεία Τσιάπας, όταν έγινε το δυστύχημα.

Ο Χερμάν Αρένα, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στην πόλη Μαλτράτα, όπου έγινε το δυστύχημα, ενημέρωσε επικαλούμενος την Πολιτική Προστασία ότι 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.

