Πακιστάν: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε χώρο λατρείας σούφι

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη βόμβας με στόχο την πακιστανική αστυνομία που σημειώθηκε έξω από ένα σημαντικό τέμενος των σούφι στη Λαχόρη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας κοντά στο Ντατά Νταρμπάρ, έναν από τους μεγαλύτερους χώρους λατρείας των σουφιστών στη Νότια Ασία, τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

«Η αστυνομία ήταν ο κύριος στόχος στην επίθεση αυτή. Συλλέγουμε εγκληματολογικά τεκμήρια προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τύπο της έκρηξης», δήλωσε ο Ασφάκ Χαν, αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής αστυνομικών επιχειρήσεων στη Λαχόρη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 10, από τους οποίους οι έξι είναι πολίτες και οι τέσσερις αστυνομικοί, μετά τον θάνατο ενός αστυνομικού ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα πως σκοτώθηκαν οκτώ αστυνομικοί. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Μουχάμαντ Φαρούκ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία εγκατέστησε σημεία ελέγχου στους κύριους δρόμους που οδηγούν στο τέμενος και τα νοσοκομεία τέθηκαν σε επιφυλακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλεβε η Χιζμπούλ Αχράρ, μια αποσχισθείσα ομάδα των Πακιστανών Ταλιμπάν. Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση ανέφερε πως η επίθεση είχε στόχο την αστυνομία και είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να αποτραπούν απώλειες αμάχων.

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που δεν βρίσκονταν άμαχοι κοντά στην αστυνομία», δήλωσε ο Αμπντούλ Αζίζ Γιουσαφζάι, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο πρωθυπουργός Ιμράν Καν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την επίθεση και καλεί την επαρχιακή κυβέρνηση να παράσχει βοήθεια στα θύματα.

Οι σουφιστές, που ακολουθούν μια μυστικιστή μορφή του ισλάμ που ασκείται εδώ και αιώνες στη Νότια Ασία, αποτέλεσαν συχνά κατά το παρελθόν στόχοι επιθέσεων σουνιτών μαχητών.

Το 2010, δύο καμικάζι βομβιστές είχαν επιτεθεί στο Ντατά Νταρμπάρ, προκαλώντας τον θάνατο 42 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 175, σε μια επίθεση για την οποία οι αρχές είχαν επιρρίψει την ευθύνη στους Πακιστανούς Ταλιμπάν.

Από τότε η βία των μαχητών έχει μειωθεί σημαντικά στο Πακιστάν μετά την καταστολή που ακολούθησε την πιο φονική επίθεση στη χώρα το 2014, κατά την οποία τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως παιδιά, σε ένα σχολείο στη δυτική πόλη Πεσαβάρ.

Έπειτα από μια επίθεση σε πάρκο της Λαχόρης με στόχο χριστιανούς που γιόρταζαν το Πάσχα το 2016, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 70 ανθρώπων, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν ήταν σχετικά ήρεμη αν και πέρυσι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση.

Ωστόσο αξιωματούχοι προειδοποίησαν πως η σημερινή έκρηξη σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη για επαγρύπνηση στη διάρκεια του Ραμαζανιού.

«Ο κόσμος πρέπει να κοιτάει προσεκτικά γύρω του, όταν πηγαίνει για προσευχή», δήλωσε ένας υπουργός της επαρχίας Παντζάμπ, ο Μιάν Ασλάμ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε τεθεί σε ισχύ γενικός συναγερμός ασφαλείας, αλλά δεν είχε υπάρξει συγκεκριμένη προειδοποίηση για απειλή στο Ντατά Νταρμπάρ, το οποίο φυλάσσεται αυστηρά.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει το τέμενος του Σιέντ Αλί μπιν-Οσμάν Αλ-Χατζβέρι, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Ντατά Γκαντζ Μπαχς, ένας σουφιστής ιερωμένος του 11ου αιώνα από το Γκάζνι που βρίσκεται στο σημερινό Αφγανιστάν.

