Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά στην Ιαπωνία - Νεκρά δύο παιδιά

Αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο, έπεσε πάνω σε μικρά παιδιά στη δυτική Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον δύο από τα παιδιά είναι νεκρά ενώ 16 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και η κατάστασή τους εκτιμάται ως σοβαρή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo. Μεταξύ όσων νοσηλεύονται υπάρχουν και δύο δασκάλες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη Οτσού, κοντά στην Οσάκα. Ένα από τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν βγήκε από τον δρόμο και «χτύπησε μια ομάδα περίπου 15 παιδιών από έναν βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς περπατούσαν», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, τραυματίστηκαν 13 παιδιά, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και δύο νηπιαγωγοί. Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν έχουν συλληφθεί, ανέφερε το δίκτυο.

Όπως κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν, τα θύματα βρίσκονταν πάνω σε πεζοδρόμιο, κοντά σε διάβαση πεζών, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω τους. Πολύχρωμες σχολικές τσάντες ήταν σκορπισμένες στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, τέσσερα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «αναίσθητα». Το NHK ανέφερε από την πλευρά του πως βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

