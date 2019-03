Τραγωδία στο Ιράκ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από βύθιση ποταμόπλοιου

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα υπερφορτωμένο πορθμείο βυθίστηκε στον ποταμό Τίγρη κοντά στη Μοσούλη, στο Ιράκ, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η αστυνομία και ιατρικές πηγές.

Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά που δεν ήξεραν κολύμπι, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Μοσούλης Χουσάμ Χαλίλ.

Τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να ανασύρουν επιζώντες και μέχρι στιγμής έχουν διασώσει 12 ανθρώπους, πρόσθεσε ο Χαλίλ.

10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul.#Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji