Ουτρέχτη: 37χρονος Τούρκος ο ύποπτος για την επίθεση. Τρεις νεκροί

Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση στην Ουτρέχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι τραυματίες ανέρχονται στους εννέα.

Η ολλανδική αστυνομία αναζητά έναν 37χρονο άνδρα τουρκική καταγωγής ως ύποπτο της επίθεσης στην Ουτρέχτη. "Η αστυνομία σας ζητά να προσέχετε για έναν 37χρονο άνδρα ονόματι Gokman Tanis (έχει γεννηθεί στην Τουρκία) σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί" αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η αστυνομία.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, αν τον αναγνωρίσουν, αλλά να καλέσουν αμέσως την άμεση δράση.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία της Ουτρέχτης αυτή την ώρα «πολιορκεί» συγκεκριμένο κτίριο της πόλης, αν και δεν είναι γνωστό αν στο κτίριο βρίσκεται ο ύποπτος.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu