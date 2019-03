Η Ουτρέχτη δέχεται επίθεση: Αναζητούν 37χρονο Τούρκο ως ύποπτος για την επίθεση στο τραμ

Νέος συναγερμός στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας μετά την επίθεση ενόπλου σε τραμ με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν κι άλλες αναφορές για πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία της Ολλανδικής πόλης, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο ύποπτος είναι ένας 37χρονος Τούρκος (την περιγραφή και τα στοιχεία του οποίου έχουν δώσει οι Ολλανδοί ήδη στους Γερμανούς) και ζητά από τους πολίτες να μην τον πλησιάζουν!

Η Ουτρέχτη τελεί υπό πολιορκία από το πρωί, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ κατά επιβατών τραμ στην πλατεία της 24ης Οκτωβρίου! Ένας άνθρωπος άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί από πυροβολισμούς μέσα σ' ένα τραμ στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το θύμα είναι καλυμμένο με σεντόνι και κείτεται πάνω στις σιδηρογραμμές ανάμεσα σε δύο βαγόνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του ANP που μετέβη επιτόπου.

Το περιστατικό στην Ουτρέχτη «φαίνεται ότι έχει τα χαρακτηριστικά τρομοκρατικής επίθεσης», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Ολλανδίας Πίτερ-Γιααπ Ααλμπερσμπεργκ, μετέδωσε το ολλανδικό δίκτυο NOS.

«Ο δράστης διαφεύγει ακόμη», αναφέρει στο Twitter καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες της αστυνομίας

Η ολλανδική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση επιφυλακής λόγω τρομοκρατικής απειλής στο υψηλότερο επίπεδο στη επαρχία της Ουτρέχτης και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας σε σχολεία, τεμένη και συγκοινωνιακούς κόμβους. Το επίπεδο απειλής ανέβηκε στη βαθμίδα 5 μόνο στην επαρχία της Ουτρέχτης, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας .

Εκπρόσωπος της ολλανδικής αστυνομίας δήλωσε ότι είναι πιθανόν πως ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περισσότεροι τους ενός ένοπλοι να συμμετείχαν στην επίθεση.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.