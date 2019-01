Τα κίτρινα γιλέκα ξανά στους δρόμους

Τα κίτρινα γιλέκα, που εμφανίζονται διαιρεμένα απέναντι στην προοπτική να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, ετοιμάζονται για την 11η πράξη της κινητοποίησής τους. Με επιμονή και πείσμα στέκονται απέναντι σε μια κυβέρνηση που ανακτά δημοτικότητα, δέκα ημέρες μετά την έναρξη ενός μεγάλου εθνικού διαλόγου που έχει σκοπό ακριβώς να επιλύσει αυτή την πρωτόγνωρη κοινωνική κρίση.

Να παραμείνουν ορατοί και να ακούγονται στους δρόμους, αυτή είναι η πρόκληση για τα «κίτρινα γιλέκα», την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και δέκα ημέρες να δώσει διέξοδο στην οργή με συναντήσεις διαλόγου με τους πολίτες, περισσότεροι από 1.500 από τους οποίους είχαν καταγραφεί την Παρασκευή (χθες) στον ιστότοπο granddebat.fr.

Την ώρα που πολλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αύξηση της δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν, στις γραμμές των «κίτρινων γιλέκων» σημειώνονται νέες διαφωνίες, μετά τη ρήξη ανάμεσα στους δύο ιστορικούς ηγέτες τους, τον Ερίκ Ντρουέ και την Πρισιλιά Λουντοσκί.

Έτσι, η ανακοίνωση την Τετάρτη της δημιουργίας από τα «κίτρινα γιλέκα» Ινγκρίντ Λεβαβασέρ και Χαΐκ Σαχινιάν ενός ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του Μαΐου υπό την επωνυμία «Rassemblement d’ initiative citoyenne» έσπειρε τη διχόνοια.

«Ο σκοπός δεν είναι να πάμε στις Βρυξέλλες για να πάμε στις Βρυξέλλες, ο σκοπός είναι η ενσωμάτωση στην πολιτική ως γενικό κανόνα (…) η ενσωμάτωση στο σύστημα με αφετηρία τις πρώτες εκλογές», εκτίμησε την Παρασκευή η Λεβαβασέρ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αν το κίνημα των "κίτρινων γιλέκων" αμφισβητεί το σύστημα, ιδίως εκείνο που εφαρμόστηκε από την Ευρώπη, δεν είναι για να γίνει μέρος του», υπογραμμίζει το «κίτρινο γιλέκο» από τη Λιόν Γιασίν Μπουλαϊκί.

Με 84.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο τελευταία Σάββατα, η αμφισβήτηση μοιάζει να βρίσκει μια νέα πνοή μετά την «εκεχειρία» των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές θα χωριστούν σε τέσσερις πορείες, από τις οποίες οι τρεις θα καταλήξουν στη Βαστίλλη, ξεκινώντας από τα Ηλύσια Πεδία, την πλας ντε λα Νασιόν και το δημαρχείο της πόλης Ιβρί-σιρ-Σεν (Βαλ-ντε-Μανρ).

Τα «κίτρινα γιλέκα» καλούνται στη συνέχεια να συμμετάσχουν από τις 17:00 έως τις 22:00 σε μια «κίτρινη νύχτα», στην πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, όπου είχαν πραγματοποιηθεί οι συγκεντρώσεις του κινήματος Nuit debout («Άγρυπνη Νύχτα») το 2016.

Πολλές νυχτερινές πορείες, ανάμεσά τους μία που πραγματοποιήθηκε χθες στη Δουνκέρκη (βόρεια) προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε επαρχιακές πόλεις, όπως στο Μονπελιέ ή στο Ολορόν Σεντ-Μαρί. Σχέδια για ανθρώπινες αλυσίδες εμφανίστηκαν επίσης στο Facebook, από τις οποίες πολλές στις Βερσαλλίες την Κυριακή, κυρίως από την Αντάι και τη Σατλέν.

Η συλλογικότητα La France en colère (Η Γαλλία οργισμένη) της Πρισιλιά Λουντοσκί διοργανώνει «πορεία αλληλεγγύης στα κίτρινα γιλέκα των απομακρυσμένων περιοχών» σήμερα το απόγευμα, ανάμεσα στο υπουργείο Υπερπόντιων Εδαφών και την παρισινή έδρα του Facebook.

Την επομένη της 11ης πράξης, τα «κόκκινα φουλάρα» θα διαδηλώσουν την Κυριακή στο Παρίσι στη διάρκεια μιας «δημοκρατικής πορείας για τις ελευθερίες» ώστε να ακουστεί «η σιωπηλή πλειοψηφία» για την προάσπιση «της δημοκρατίας και των θεσμών».

Στην άκρα αριστερά, απευθύνθηκε κάλεσμα για τη δημιουργία ενός «μαύρου μπλοκ» και μιας “cortège de tête” (φαινόμενο που έχει εμφανιστεί πρόσφατα στη Γαλλία – ο όρος σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα που μπαίνει στην κεφαλή της πορείας και αρνείται να ακολουθήσει τους κανόνες που βάζει η περιφρούρηση ή οι αρχές), σημείο συνάντησης αντικαπιταλιστών, αντιφασιστών, αυτόνομων και αναρχικών κατά τις διαδηλώσεις κατά του νόμου για την εργασία.

Από το Μπορντό μέχρι την Τουλόυζη, ισχυρούς τόπους της κινητοποίησης, οι αρχές φοβούνται επεισόδια έπειτα από τη βία που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

«Αναμένουμε ότι θα έχουμε και πάλι βία από τους μπαχαλάκηδες που θέλουν να εισδύσουν όπως κάθε φορά στις περισσότερες πορείες, με ένα ταυτόσημο επίπεδο βίας», δήλωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Για πρώτη φορά σήμερα, οι δυνάμεις της τάξης, που χρησιμοποιούν τους αμφιλεγόμενους εκτοξευτήρες αμυντικών σφαιρών (LBD), θα φέρουν μικρές φορητές κάμερες, αποφάσισε ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, ο οποίος υποσχέθηκε μεγαλύτερη «διαφάνεια» στη χρήση αυτού του μη φονικού όπλου που έχει κατηγορηθεί ότι τύφλωσε πολλούς διαδηλωτές.

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού, στο οποίο προσέφυγαν η CGT και ο Σύνδεσμος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH), επικαλέστηκε αυτό τον πειραματισμό προκειμένου να αρνηθεί την Παρασκευή να αναστείλει τη χρήση των LBD.

Breaking: For the 11th weekend in a row, violence breaks out between #GiletsJaunes protesters and police across France. pic.twitter.com/dVwP963O3x