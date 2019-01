Τσαβούσογλου σε Ντιμιτρόφ: Καλωσορίζουμε την "Μακεδονία" στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκαλεί ξανά, αυτή τη φορά με δηλώσεις για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Σκοπιανό ομόλογό του στην Άγκυρα, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα.

«Σεβόμαστε τις αποφάσεις του λαού της Μακεδονίας και της Βουλής», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Από την πλευρά του ο Νικολά Ντιμιτρόφ επανέλαβε την πλήρη στοίχιση των Σκοπίων με την Τουρκία «στον σημαντικό αγώνα κατά της τρομοκρατίας και έχουμε την βούληση στο πλαίσιο των διεθνών και νομικών υποχρεώσεών μας να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε την Τουρκία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Από τον επίσημο λογαριασμό του Τούρκου υπουργού άλλωστε, αναφορικά με την συνάντηση, έγινε η εξής δήλωση: «Συζητήσαμε τις σχέσεις Τουρκίας – Μακεδονίας και περιφερειακά ζητήματα με τον υπουργό Ντιμιτρόφ. Ευχόμαστε να καλωσορίσουμε την Μακεδονία στο ΝΑΤΟ ως τον 30ό μας σύμμαχο, χωρίς άλλη καθυστέρηση».

Discussed #Turkey-#Macedonia relations and regional issues w/ FM @Dimitrov_Nikola. We wish to welcome Macedonia in #NATO as our 30th Ally without further delay. @MFA_Macedonia pic.twitter.com/FB1AwckmSh