Ιράν: 15 νεκροί, 1 επιζών από τη συντριβή αεροσκάφους στην Τεχεράνη

Ένα μεταγωγικό Boeing 707 συνετρίβη σήμερα εν μέσω κακοκαιρίας δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 από τους 16 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός.

Ο μοναδικός επιζών, ένας μηχανικός πτήσης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός, την οποία μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Φατχ, κοντά στο Καράτζ στην επαρχία Αλμπόρζ του κεντρικού Ιράν.

"Ένα μεταγωγικό Boeing 707, το οποίο μετέφερε κρέας από το Μπισκέκ του Κιργιστάν, πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Φατχ...ο μηχανικός πτήσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο", ανακοίνωσε ο στρατός.

"Βγήκε από τον διάδρομο στη διάρκεια της προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση στον τοίχο στο τέρμα του διαδρόμου".

Η ανακοίνωση του στρατού πραγματοποιήθηκε αφού υπήρξε σύγχυση σχετικά με την ιδιοκτησία του αεροσκάφους. Νωρίτερα σήμερα ένας εκπρόσωπος της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το αεροπλάνο ανήκε στο Κιργιστάν, ενώ μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου Μανάς του Κιργιστάν υποστήριξε ότι το αεροσκάφος ανήκε στην ιρανική Payam Air.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ομάδες διάσωσης έχουν μεταβεί στην περιοχή μεταξύ των αεροδρομίων της Φατχ και της Παγιάμ. Μετέδωσε επίσης πλάνα από φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους και από μια στήλη καπνού να υψώνεται από τον τόπο του δυστυχήματος.

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N