Συντριβή αεροσκάφους Boeing-707 κοντά στην Τεχεράνη

Συντριβή αεροσκάφους τύπου Boeing-707, σημειώθηκε κοντά στην Τεχεράνη στο Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος Boeing 707 το οποίο εκτελούσε εμπορευματική πτήση με εννέα επιβαίνοντες και συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Φατχ, δυτικά της Τεχεράνης, της πρωτεύουσας του Ιράν, ανήκει σε αεροπορική εταιρεία του Κιργιστάν, μετέδωσε πριν από λίγο η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατά το οποίο δεν είναι ακόμη γνωστή η τύχη των επιβαινόντων.

«Δεν έχουμε ακόμη σαφή ενημέρωση για τις λεπτομέρειες» του ατυχήματος, δήλωσε στο πρακτορείο ο Πιρχουσέιν Κολιβάντ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N