Σκόπια: Νέα αναβολή στη συζήτηση. Βρήκε τους 80 βουλευτές ο Ζάεφ;

Νέα αναβολή στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της πΓΔΜ, σχετικά με τις τροπολογίες του Συντάγματος και τον συνοδευτικό εφαρμοστικό Νόμο του Συντάγματος, που κατέθεσε η κυβέρνηση της χώρας ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Η συνεδρίασης της Ολομέλειας ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13.00 ώρα Ελλάδος, ωστόσο αναμένεται τελικά να ξεκινήσεις στις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με Σκοπιανά μέσα ενημέρωσης η αναβολή οφείλεται σε νέα συνάντηση του Ζόραν Ζάεφ με τον ηγέτη του αλβανόφωνου BESA, Μπιλάλ Κασάμι.

Η προγραμματισμένη για χθες συνεδρίαση της Βουλής μετατέθηκε για σήμερα, καθώς, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των Σκοπίων, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ζόραν Ζάεφ, δεν είχε εξασφαλίσει πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή (80 στους 120 βουλευτές), που είναι απαραίτητη για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς φαίνεται να υπολείπεται ένας βουλευτής για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία αυτή.

Για τον λόγο αυτό, είχε χθες εντατικές διαβουλεύσεις με το μικρό αντιπολιτευόμενο αλβανικό κόμμα "BESA" (διαθέτει δύο βουλευτές) για την εξεύρεση μίας τεχνικής διατύπωσης σε ό,τι αφορά τo άρθρο του εφαρμοστικού Νόμου του Συντάγματος για την υπηκοότητα, η οποία θα επιτρέψει την στήριξη των συνταγματικών τροπολογιών από το "BESA" και την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας δύο τρίτων.

«Αυτό που ζητά το "BESA" είναι μέσα από τη διατύπωση για την υπηκοότητα, "μακεδονική/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας", να μην δημιουργείται η εντύπωση πως οι Αλβανοί, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι Ρομά και οι άλλοι στη χώρα θα γίνουν Μακεδόνες. Αυτή είναι η ουσία. Εξετάζονται οι τεχνικές πτυχές για την εξεύρεση λύσης», ανέφερε χθες ο Ζόραν Ζάεφ.

Η πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ όσον αφορά την υπηκόοτητα είναι να αποδίδεται αυτή ως «μακεδονική / πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Το BESA κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία «για τους πολίτες αλβανικής εθνοτικής καταγωγής, στις κανονιστικές αποφάσεις και τις άλλες πράξεις των κρατικών οργάνων, η υπηκοότητα στην μακεδονική γλώσσα θα αναφέρεται ως "μακεδονική/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας", στην αλβανική γλώσσα θα αναφέρεται ως "της Μακεδονίας / πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας" και στα αγγλικά ως "Macedonian / citizen of the Republic of North Macedonia".

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ορισμένα ΜΜΕ των Σκοπίων, φαίνεται πως έχει βρεθεί μία συμβιβαστική φόρμουλα για το θέμα αυτό και η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, σχετικά με την τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.