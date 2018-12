Τσεχία: Έκρηξη μεθανίου σε ορυχείο. Πέντε νεκροί, 12 τραυματίες και 8 αγνοούμενοι

Πέντε ανθρακωρύχοι, πιθανότατα Πολωνοί, έχασαν τη ζωή τους, άλλοι δώδεκα συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν και οκτώ αγνοούνται μετά την έκρηξη μεθανίου σε ορυχείο γαιάνθρακα στο ανατολικό τμήμα της Τσεχίας, γνωστοποίησε εκπρόσωπος της τσεχικής δημόσιας επιχείρησης η οποία το διαχειρίζεται.

Εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας OKD δήλωσε στην τσεχική τηλεόραση και στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «έχουμε λάβει επιβεβαίωση ότι πέντε ανθρακωρύχοι υπέκυψαν στα τραύματά τους», ενώ άλλοι «οκτώ αγνοούνται και περίπου δώδεκα τραυματίστηκαν» εξαιτίας της έκρηξης στο ορυχείο γαιάνθρακα CSM, 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας.

Κατά τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον Ίβο Τσελεχόφσκι, η έκρηξη προκάλεσε καταστροφή σε τμήμα του ορυχείου, ενώ η πολύ κακή ορατότητα εμποδίζει το έργο των σωστικών συνεργείων. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε βάθος περίπου 800 μέτρων από την επιφάνεια στις 17:16 (18:16 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης.

Η δημόσια επιχείρηση OKD εκμεταλλεύεται αρκετά ορυχεία στην περιοχή Κάρβινα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου έγινε το δυστύχημα.

Ο Τσελεχόφσκι διευκρίνισε πως το έργο των σωστικών συνεργείων «συνεχίζεται».

Ο εκπρόσωπος της OKD συμπλήρωσε ότι είναι «99% σίγουρος» πως οι ανθρακωρύχοι που έχασαν τη ζωή τους είναι Πολωνοί, αποσπασμένοι από την πολωνική εταιρεία Alpex.

Οι κλήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου στο τηλεφωνικό κέντρο της Alpex έμειναν αναπάντητες το βράδυ της Πέμπτης.

Five dead, eight missing after methane explosion in Czech coal mine https://t.co/DHWNgUBHXj pic.twitter.com/zFKwPkbCA1