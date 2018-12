Παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζιμ Μάτις

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζιμ Μάτις θα αποχωρήσει από το αξίωμά του «στα τέλη του Φεβρουαρίου», γνωστοποίησε -- μέσω Twitter -- ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα που ήταν ανεπτυγμένα στη Συρία.

Ο νέος υπουργός Άμυνας «θα ονομαστεί σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για «τρομερή πρόοδο» τη διετία κατά την οποία ο στρατηγός εν αποστρατεία ήταν επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλισμού, και «ευχαριστώντας τον για την υπηρεσία του».

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service!