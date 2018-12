Χαμός στο Αλβανικό κοινοβούλιο: Επίθεση με αυγά στον Ράμα! Βίντεο

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο βήμα της αλβανικής βουλής, δέχθηκε επίθεση με αυγά από τον βουλευτή του Δημοκρατικού κόμματος Έντρι Χάσα.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της βουλής έδωσε 40 λεπτά χρόνο στον Έντι Ράμα για την ομιλία του όταν όμως ανέβηκε στο βήμα δήλωσε πως τον χρόνο του θα τον δώσει στον αρχηγό του Δημοκρατικού κόμματος τον οποίο ειρωνεύτηκε και είπε πως ο ίδιος θα αποχωρήσει για να προβεί σε συναντήσεις με τους αλβανούς φοιτητές που διαδηλώνουν στα Τίρανα εδω και αρκετές ημέρες.

Εκείνη την στιγμή κατευθύνθηκε τρέχοντας προς το μέρος του ο βουλευτής του ΔΚ Έντρι Χάσα ο οποίος του πέταξε ένα αυγό που τελικά πέρασε ξυστά από το κεφάλι του Αλβανού πρωθυπουργού. Αστραπιαία 7 σωματοφύλακες του πρωθυπουργού ακινητοποίησαν τον Χάσα.

Luk at slithering Edi Rama - hi clearly not human but a ngjala-like Neo from the Matrix. Great hero member deputy Hasa almost hit him uith grejt egg of holy chicken freerange-fed at natural heights of Shkëlzeni maunten at my kulla in Viçidoli villaxh, in midëll of Tropoja rixhën. pic.twitter.com/ainoSSipUg