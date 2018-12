Κίτρινα γιλέκα: Το στιγμιότυπο που κάνει θραύση στα social media

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τις χθεσινές, μικρότερες σε ένταση, συγκρούσεις των αστυνομικών με τα κίτρινα γιλέκα.

Τα κίτρινα γιλέκα βγήκαν και πάλι στους δρόμους του Παρισιού στον 5ο γύρο των κινητοποιήσεών τους, αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν “Πράξη V”.

Η διαδήλωση ήταν πολύ μικρότερη σε όγκο από τις προηγούμενες -είτε λόγω των μέτρων που εξήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, είτε λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στο Στρασβούργο. Ανάλογα μικρότερης έντασης ήταν και τα επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γαλλίας, όπου έκαναν την εμφάνισή τους και ειδικές ομάδες της αστυνομίας με “πολιτικά” ρούχα και μόνο διακριτικό τα κόκκινα περιβραχιόνια.

Μία από αυτές τις ομάδες πετούσε οβίδες κρότου-λάμψης προς τα κίτρινα γιλέκα. Αλλά ξαφνικά ένας από τους αστυνομικούς διέκρινε ανάμεσα στους διαδηλωτές μια γνωστή του.

Την σκηνή κατέγραψε ο φακός και το βίντεο κοντεύει να γίνει viral.

Δείτε το βίντεο:

That weird moment when #Police firing flash balls greets a comrade from #Giletsjaunes #Acte5 #acteV #Manif #antireportfr pic.twitter.com/aKgMrFW1bG