Πυροβολισμοί με έναν νεκρό σε σχολείο στις ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στο Ρίτσμοντ της Ιντιάνα των ΗΠΑ, όταν έφηβος άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτειακής αστυνομίας, ο νεαρός έπεσε τελικά νεκρός.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλα τα παιδιά στο σχολείο είναι ασφαλή.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα ωστόσο, με τα όσα δήλωσαν οι Αστυνομικοί στη συνέντευξη Τύπου ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

There has been an active shooter situation at Dennis Intermediate School. At this time, the school building is secure.