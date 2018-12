Τουρκία: Η γέφυρα έπεσε πάνω στο τρένο – Αυξάνονται οι νεκροί

Ανασύρουν νεκρούς από τα συντρίμια του μοιραίου τρένου. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε το πρωί στην Άγκυρα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον κυβερνήτη της 'Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.

Το τρένο υψηλής ταχύτητας στην ‘Αγκυρα, που είχε αρχίσει το δρομολόγιό της με προορισμό την κεντρική επαρχία του Ικονίου, έπεσε πάνω σε μηχανοκίνητο βαγονέτο ελέγχου των σιδηροτροχιών, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε επισκευές στις γραμμές. “Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Ελπίζουμε ο αριθμός των νεκρών να μην αυξηθεί”, πρόσθεσε ο Σαχίν.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γενί Μαχαλέ, στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας. Από την σύγκρουση μια γέφυρα κατέρρευσε πάνω στην αμαξοστοιχία, της οποίας τουλάχιστον δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν. Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν γύρω από τα μπλε και λευκά βαγόνια που έχουν καλυφθεί από συντρίμμια.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το τρένο πριν εκτροχιαστεί συγκρούστηκε με άλλο τρένο ή μηχανή τρένου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και στη συνέχεια προσέκρουσε πάνω στην πεζογέφυρα.

Γύρω από το τρένο υπάρχουν δεκάδες ασθενοφόρα και διασώστες μεταφέρουν συνεχώς άτομα πάνω σε φορεία.

A high-speed train collided with another rail engine and crashed into an overpass at a train station in #Turkey's capital Ankara, killing 7 people and injuring 46. pic.twitter.com/B7136lZLDq