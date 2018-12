Brexit: Κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά της Τερέζα Μέι

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μ. Βρετανία καθώς πρόταση μομφής κατά της Τερέζα Μέι κατατέθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της αποκαλούμενης επιτροπής 1922, Γκράχαμ Μπρέιντι, εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία. "Ξεπεράστηκε το όριο του 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας που επιδιώκει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής για την ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος", διευκρίνισε ο Μπρέιντι.

Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα μεταξύ 18.00 και 20.00 τοπική ώρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αμέσως μετά θα γίνουν ανακοινώσεις. Η Μέι μπορεί να ανατραπεί αν 158 από τους 315 βουλευτές της ψηφίσουν εναντίον της.

Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές που απαιτούνται ώστε να καταθέσει το κόμμα της Μέι πρόταση μομφής εναντίον της.

UK Prime Minister Theresa May will face a vote of no confidence in her leadership later on Wednesday https://t.co/wzta1v9ScU