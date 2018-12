Time: Πρόσωπο της Χρονιάς ο Τζαμάλ Κασόγκι και οι "φύλακες της αλήθειας"

Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος φονεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, επελέγη σήμερα ως Προσωπικότητα της Χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό Time, μια διάκριση την οποία μοιράζεται και με άλλους δημοσιογράφους.

Εκτός από τον Τζαμάλ Κασόγκι, το εβδομαδιαίο περιοδικό τίμησε ως προσωπικότητες της χρονιάς τη φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα, τους δύο βιρμανούς ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, Ουά Λόουν και Κέι Σου Όου, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, καθώς και τη σύνταξη της αμερικανικής τοπικής εφημερίδας Capital Gazette, πέντε μέλη της οποίας έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στην Ανάπολη της Πολιτείας του Μέριλαντ.

Είναι η πρώτη φορά που ένας ή περισσότεροι δημοσιογράφοι επιλέγονται ως προσωπικότητες της χρονιάς από το περιοδικό, το οποίο απονέμει αυτόν τον τίτλο από το 1927.

Επίσης για πρώτη φορά ένα πρόσωπο που έχει αποβιώσει επιλέγεται ως η πιο αξιοσημείωτη προσωπικότητα της χρονιάς που πέρασε.

Το Time επέλεξε να εκδώσει αυτή την εβδομάδα τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα του περιοδικού για να προβάλει τους τέσσερις δημοσιογράφους ή την ομάδα των δημοσιογράφων που βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξής του.

Οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιλεγεί το 2016 και είχε τη δεύτερη θέση πέρυσι, ενώ τα γραφεία στοιχημάτων τον θεωρούσαν φαβορί.

Παράλληλα, είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που το περιοδικό Time επιλέγει μια ομάδα και όχι μόνο μία προσωπικότητα.

Το 2017 είχε επιλέξει τα πρόσωπα που είχαν «σπάσει τη σιωπή» μπροστά στη σεξουαλική παρενόχληση, δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά κατηγοριών εναντίον ανδρών της εξουσίας σ' όλον τον κόσμο.

Ο Αμερικανός ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ, ο οποίος διεξάγει την έρευνα για τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και τη Ρωσία, έρχεται τρίτος στην κατάταξη.

