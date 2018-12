Οι τελευταίες λέξεις του Κασόγκι πριν την δολοφονία του: Δεν μπορώ να αναπνεύσω

Oι τελευταίες λέξεις που πρόφερε ο Τζαμάλ Κασόγκι, ο σαουδάραβας δημοσιογράφος ο οποίος δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ήταν «δεν μπορώ να αναπνεύσω», μετέδωσε την Κυριακή το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο μια πηγή η οποία έχει διαβάσει την απομαγνητοφώνηση της ηχητικής καταγραφής του φόνου του.

Η πηγή αυτή — το CNN δεν την κατονόμασε — δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο πως η απομαγνητοφώνηση καθιστά σαφές ότι ο φόνος του δημοσιογράφου ήταν προμελετημένος και αποκαλύπτει πως ότι κατά τη διάρκειά του έγιναν πολλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, στις οποίες περιγραφόταν η πορεία της επιχείρησης της εκτέλεσής του μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά το CNN, τούρκοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις γίνονταν με ανώτατους αξιωματούχους στο Ριάντ.

Ο Κασόγκι, μέλος της σαουδαραβικής ελίτ που όμως είχε πέσει σε δυσμένεια διότι επέκρινε ορισμένες αποφάσεις του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ το 2017 και έγραφε κυρίως άρθρα γνώμης που δημοσιεύονταν στην εφημερίδα The Washington Post.

Δολοφονήθηκε αμέσως μετά την είσοδό του στο προξενείο του σουνιτικού βασιλείου.

Σύμφωνα με το CNN, η απομαγνητοφώνηση περιέχει περιγραφές της μάταιης προσπάθειας του Κασόγκι να αντισταθεί στους εκτελεστές του, ενώ περιγράφει επίσης τους ήχους του «διαμελισμού του πτώματός του με πριόνι».

Η ηχητική καταγραφή έγινε από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Το CNN αναφέρει πως η πηγή του διάβασε τη μετάφραση της απομαγνητοφώνησης και είναι ενήμερη για τα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα που διενήργησαν οι τουρκικές αρχές για τον φόνο του δημοσιογράφου.

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Άντελ αλ Τζουμπέιρ ξεκαθάρισε πως το Ριάντ αρνείται να προχωρήσει στην έκδοση στην Τουρκία προσώπων που βαρύνουν υποψίες ότι ενέχονται στη δολοφονία του Κασόγκι.

Οι αρχές της Τουρκίας ζήτησαν την Τετάρτη τη σύλληψη και την έκδοση δύο στενών συμβούλων του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

«Δεν εκδίδουμε τους πολίτες μας» σε άλλες χώρες, αντέταξε ο Τζουμπέιρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ριάντ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ζητήσει επανειλημμένα από το βασίλειο να προχωρήσει στην έκδοση των υπόπτων για την υπόθεση.

Κατά τις τουρκικές αρχές, μια ομάδα δεκαπέντε πρακτόρων της Σαουδικής Αραβίας στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να σκοτώσει τον Κασόγκι. Το Ριάντ από την πλευρά του κάνει λόγο περί μιας επιχείρησης άνευ της έγκρισης του παλατιού η οποία πήρε άσχημη τροπή.

