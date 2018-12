Μακελειό σε απόπειρα ληστείας με 11 νεκρούς στη Βραζιλία

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε όμηροι, σκοτώθηκαν σήμερα, όταν ένοπλοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν δύο τράπεζες, κρατώντας στη συνέχεια ομήρους, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ενώ σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δραστών και της αστυνομίας, όπως έγινε γνωστό από τον δήμαρχο της πόλης Μιλάγρες

«Ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο που έκανε λόγο για 11 νεκρούς, έξι ένοπλους και πέντε ομήρους» δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Band News Lielson Landin, ο δήμαρχος του Μιλάγρες, στην πολιτεία Σεαρά.

«Οι ληστές σκότωσαν τους όμηρους και η αστυνομία σκότωσε τους κακοποιούς» εξήγησε ο δήμαρχος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων.

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο απολογισμός των νεκρών είναι μεγαλύτερος, συνολικά 13. Η ανταλλαγή πυρών διήρκησε περίπου 20 λεπτά, μετά την απόπειρα ληστείας, πριν από τα ξημερώματα.

Τέσσερα μέλη της ίδια οικογένειας, ανάμεσά τους ένα παιδί, βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Όπως φαίνεται, τα τέσσερα θύματα κρατήθηκαν όμηροι από τους ένοπλους που επιχειρούσαν να διαφύγουν, ενώ επέβαιναν σε ένα όχημα με κατεύθυνση το αεροδρόμιο.

