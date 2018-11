Μακελειό στην Καμπούλ: Τουλάχιστον 50 νεκροί από έκρηξη στο κέντρο της πόλης

Μακελειό στη Καμπούλ από επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης πιστών που γιόρταζαν τη γέννηση του προφήτη Μωάμεθ σήμερα 20 Νοεμβρίου, στην Καμπούλ, ανακοίνωσαν οι αρχές

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 70 τραυματίστηκαν σε μια

«Η έκρηξη σημειώθηκε στο μέγαρο Uranus, όπου τελούνται γάμοι κι είχαν συγκεντρωθεί ουλεμάδες για να γιορτάσουν τη γέννηση του Προφήτη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Καμπούλ Μπασίρ Μουτζάχιντ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε την πληροφορία, ενώ πρόσθεσε ότι «ουλεμάδες που είχαν έρθει από κάθε γωνιά της χώρας και πολίτες συμμετείχαν στην τελετή» στην αίθουσα γάμων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6