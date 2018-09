Η Φλόρενς συνεχίζει το φονικό της έργο. Στους 32 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Οι κάτοικοι της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας δίνουν μάχη ώστε να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους, μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Φλόρενς, ωστόσο τα λιμνάζοντα νερά και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για νέες σαρωτικές πλημμύρες εξαιτίας της υπερχείλισης των ποταμών εμποδίζουν τις προσπάθειές τους.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού η Φλόρενς έπληξε την Παρασκευή την περιοχή, 25 στη Βόρεια Καρολίνα και 6 στη Νότια Καρολίνα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν σχηματίστηκαν τουλάχιστον 16 ανεμοστρόβιλοι από τη Φλόρενς χθες στη Βιρτζίνια, όπου δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι εκτιμήσεις για το ύψος των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα κυμαίνονται έως τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς τα απομεινάρια του συστήματος του κυκλώνα Φλόρενς διασχίζουν την Πενσιλβάνια προς τη Νέα Αγγλία, οι μετεωρολόγοι λένε ότι η σφοδρή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν περισσότερα από 30 τρισεκατομμύρια λίτρα βροχής στη Βόρεια Καρολίνα.

Τα ορμητικά νερά κάλυψαν ακόμα και τις στέγες σπιτιών, μετέτρεψαν σε ποτάμια αυτοκινητόδρομους και παγίδευσαν εκατομμύρια ανθρώπους, τους οποίους διέσωσαν οι αρχές. Η στάθμη των υδάτων αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται και σήμερα ιδίως σε περιοχές όπως το Φάγιετβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, μια πόλη με πληθυσμό 200.000 κατοίκων στο νότιο τμήμα της πολιτείας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εγείροντας εμπόδια στις επιχειρήσεις αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και καθαρισμού των δρόμων.

«Οι πλημμύρες θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή ανησυχίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ο μετεωρολόγος Χαλ Όστιν, σημειώνοντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο για νέες βροχοπτώσεις σήμερα και αύριο.

«Όχι άλλο νερό, ούτε μια σταγόνα, σας παρακαλώ» υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 347.000 νοικοκυριά στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα παραμένουν στο σκοτάδι, σήμερα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Στη Βόρεια Καρολίνα έχουν κινητοποιηθεί περίπου 2.000 λέμβοι και 36 ελικόπτερα με τους διασώστες να αναζητούν παγιδευμένους ανθρώπους.

