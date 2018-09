Πανικός στη Βοστώνη: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από εκρήξεις σε αγωγούς φυσικού αερίου

Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες εκτιμάται πως προκλήθηκαν από ρήγμα και διαρροή σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, συγκλόνισαν τρεις κοινότητες κοντά στη Βοστώνη την Πέμπτη, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τραυματίζοντας άλλους δώδεκα. Οι Αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν εκατοντάδες άνθρωποι από τα σπίτια τους, ανέφεραν πηγές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, νεκρός είναι ο 18χρονος Leonel Rondon. Ο νεαρός άνδρας, έχασε τη ζωή του, όταν μία καμινάδα πετάχτηκε πάνω στο αυτοκίνητό του, έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε σπίτι.

Οι εκρήξεις και οι φωτιές προκάλεσαν καταστροφές σε δεκάδες σπίτια και άλλα κτίρια, με τους πυροσβέστες σχεδόν 50 σταθμών να αποδύονται για ώρες σε μια κούρσα με τον χρόνο, τρέχοντας από τη μια φωτιά στην επόμενη, ενώ εργαζόμενοι στην εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής αερίου έσπευδαν να κλείσουν τις παροχές και να διακόψουν την ηλεκτροδότηση για να προλάβουν νέες καταστροφές.

Αστυνομικοί με τηλεβόες κινούνταν από δρόμο σε δρόμο καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι υπηρεσίες διάσωσης καταμέτρησαν 70 «πυρκαγιές, εκρήξεις και έρευνες εξαιτίας έντονης οσμής αερίου» στις κοινότητες Λόρενς, Άντοβερ και Βόρειο Άντοβερ, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία της Μασαχουσέτης.

Αιτία της καταστροφής εκτιμάται πως ήταν η «υπερβολική πίεση σε αγωγό αερίου» της Columbia Gas, σύμφωνα με τον Μάικλ Μάνσφιλντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής του Άντοβερ.

Η Columbia Gas, θυγατρική της γιγαντιαίας εταιρείας NiSource Inc, είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως θα έκανε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στους αγωγούς φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Μασαχουσέτης για να βελτιωθεί η ασφάλεια του δικτύου της. Δεν είναι σαφές αν οι εργασίες αυτές συνδέονται με όσα συνέβησαν στις τρεις κοινότητες, που βρίσκονται περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης.

