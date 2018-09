Βρήκε τον δολοφόνο του αδελφού της από το Facebook

Τον Ιούλιο του 1978, ο Chris Farmer και η σύντροφος του, Peta Frampton εντοπίστηκαν, να επιπλέουν, σε ακτή της Guatemala. Είχαν βασανιστεί και ο δολοφόνος τους είχε δέσει στα σώματα τους εξαρτήματα βάρκας, για να βυθιστούν. Ο ιατροδικαστής που τους ανέλαβε, έκανε λόγο για "τερατώδες έγκλημα".



Στο Manchester, η οικογένεια του Chris περίμενε το επόμενο γράμμα του. Ο 25χρονος γιατρός είχε πάρει την 24χρονη κοπέλα του, δικηγόρο στο επάγγελμα και είχαν πάει σε μια εξωτική περιπέτεια, στην Κεντρική Αμερική. Αμφότεροι έγραφαν συχνά στους οικείους τους. Μη ξεχνάτε πως μιλάμε για εποχή που δεν υπήρχαν οι ανέσεις, τις οποίες ζούμε τώρα και δη σε επίπεδο επικοινωνίας.



Οι οικογένειες των νεαρών άρχισαν να ανησυχούν όταν πέρασαν μήνες και δεν είχαν λάβει νέα. Ειδοποίησαν τις αρχές και άρχισαν οι έρευνες.



Στα γράμματα της, η Peta ανέφερε ότι είχαν γνωρίσει έναν Αμερικανό πατέρα δυο γιων, στο Belize και είχαν αποφασίσει να παρακάμψουν το αρχικό τους πλάνο (να ταξιδέψουν με λεωφορείο στο Μεξικό) και να πάνε για ιστιοπλοΐα στην Ονδούρα. Στο τελευταίο της σημείωμα, η 24χρονη είχε επισημάνει πως "δεν συμβαίνουν πολλά ιδιαίτερα, σε μια βάρκα".



Ο πατέρας της επικοινώνησε με τον άνθρωπο που είχε τον έλεγχο του λιμανιού, στο Belize. Είχε μάθει ότι ένας άνδρας, ονόματι Justin B είχε αναχωρήσει με το ζευγάρι, αλλά είχε επιστρέψει χωρίς αυτό. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός Silas Boston, ο οποίος ζούσε στο Σακραμέντο. Ανακρίθηκε στη Βρετανική Πρεσβεία, αλλά έπεισε πως δεν είχε την παραμικρή σχέση με την εξαφάνιση του Chris και της Peta. Δεν υπήρχαν και στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι άλλο.



Η αστυνομία του Greater Manchester επέτρεψε στον πατέρα να επικοινωνήσει απευθείας με τον Boston. Ήταν αλαζόνας, αόριστος και αρνήθηκε κάθε ανάμειξη.



Την 1η του Φλεβάρη, η οικογένεια Farmer δέχθηκε το τηλεφώνημα που φοβόταν. Ο Chris ήταν νεκρός. Σύντομα, ο φάκελος της έρευνας "έκλεισε".

Η ιστορία του Boston "έμπαζε" από παντού, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για επίθεση με όπλο και βιασμό. Επιπροσθέτως, η τρίτη από τις 7 συζύγους του αγνοούνταν για χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία του Sacramento δεν μπορούσε να προχωρήσει. Επίσης, δεν ανέκρινε ποτέ τους δυο γιους του Boston. Δεν υπήρχε έστω ένα στοιχείο που να δείχνει πως τα παιδιά αυτά είχαν έστω αναζητηθεί από τις αρχές.



"Τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα ή computers", σχολίασε η αδελφή του Chris, Penny στο BBC, όπου μίλησε προ ημερών. Πρόσθεσε και ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία με τη Guatemala, επί των ερευνών που τελικά, δεν έγιναν. "Και η αμερικανική αστυνομία δεν βοήθησε πολύ, με αυτήν της περιοχής μας να δίνει το φάκελο στον πατέρα μου".



Κάτι συνέβη τη δεκαετία του '80, που έβγαλε σε αδιέξοδο την όποια προσπάθεια. "Δεν μας είπαν ποτέ τι ήταν αυτό. Μπορούσα όμως, να δω τη συνέπεια που είχε στους γονείς μου. Δεν ζήτησαν βοήθεια από ειδικούς, δεν κάθισαν μια μέρα να θρηνήσουν, γιατί ήξεραν ότι θα παραδοθούν στον πόνο".



H έκλαμψη που οδήγησε στον εντοπισμό του υπόπτου



Η Penny ήταν τότε 17 χρόνων. Πήγε στο κολέγιο, σπούδασε δημοσιογραφία, παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά. Η ζωή προχώρησε, αλλά το ερώτημα του τι συνέβη στον αδελφό της παρέμενε αναπάντητο.



Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο πατέρας της άρχισε να στέλνει emails σε όλες τις αστυνομικές αρχές που εμπλέκονταν. Δεν του απαντούσαν ποτέ. Πέθανε το 2013. Χρειάστηκε να περάσουν δυο χρόνια για να σκεφτεί κάτι που θα οδηγούσε στη σύλληψη του ανθρώπου που 'χε σκοτώσει τον αδελφό της. Έπειτα από μια βόλτα με τη μητέρα της, το απόγευμα της δεύτερης μέρας του Οκτώβρη, του 2015, άνοιξε το laptop της, μπήκε στο Facebook και έγραψε το όνομα του άνδρα που ήταν ύποπτος για το φονικό.



Εντόπισε τον Boston, την πέμπτη σύζυγο του και τους δυο γιους του (Russell και Vince) και τους έστειλε μηνύματα. Μετά επικοινώνησε με την αστυνομία του Great Manchester Police που με τη σειρά της ήλθε σε επαφή με το τμήμα στο Sacramento. Κάπως έτσι "άνοιξε" ξανά η υπόθεση για την εξαφάνιση της τρίτης συζύγου του Boston.



Οι γιοι του ομολόγησαν στην αστυνομία ότι ήταν το κοινό μυστικό της οικογενείας πως ο Boston είχε σκοτώσει τη μητέρα τους. Της είπαν και ότι είχαν προσπαθήσει πολλάκις να πείσουν την αστυνομία πως ο πατέρας τους είχε δολοφονήσει τον Chris Farmer και την Peta Frampton, στη Guatemala.



Αυτομάτως ενημερώθηκαν οι πάντες (Sacramento Police Department, the Royal Canadian Mounted Police, FBI, Interpol, Scotland Yard, Serious Organised Crime Agency). Ουδείς έκανε κάτι. Τον Μάρτιο του 2016, έξι μήνες μετά τις πρώτες της αναζητήσεις στο Facebook, η Penny, η μητέρα της και ο μεγαλύτερος αδελφός της πήγαν στα γραφεία του αστυνομικού τμήματος στο Ashton-unfer-Lyne. Οι αρχές είχαν στα χέρια τους τις ένορκες δηλώσεις των γιων του Boston.



“Μάθαμε κάθε λεπτομέρεια της δολοφονίας. Ο Boston ήταν βιαστής. Ο αδελφός μου ήταν δεμένος στο κατάστρωμα, σε κακή κατάσταση. Βρέθηκε με κάταγμα στο κρανίο και άλλα σπασμένα κόκαλα. Η Peta ήταν στην καμπίνα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο”.



O Russell ομολόγησε ότι ο πατέρας του είχε σκοτώσει άλλους δυο τουρίστες, πιθανόν από τη Σκανδιναβία, μια μέρα αργότερα.

Άρχισαν να αναζητούν το δολοφόνο. Τον εντόπισαν σε κλινική, στην περιοχή Eureka της California. Οι αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον Golden State Killer, που τρομοκράτησε όλη την California τις δεκαετίες του '70 και του '80. Πήραν δείγμα DNA, αλλά δεν έγινε η σύνδεση. Aργότερα, ταυτοποιήθηκε ως ο Golden State Killer, ο Joseph James DeAngelo.



Το FBI ωστόσο, είχε βρει αυτόπτες μάρτυρες στο Belize και τη Guatemala, συμπεριλαμβανομένου του τραυματιοφορέα που βρήκε το νεκρό ζευγάρι. Βρήκε και τον γιατρό που έκανε την αυτοψία. Η Penny επισκέφτηκε τον γιο του Boston, Russell στις ΗΠΑ. Στην πτήση, η κυρία που καθόταν δίπλα της τη ρώτησε πού πάει. “Απάντησα πως πάω να συναντήσω τον άνδρα που είδε τη δολοφονία του αδελφού μου”.



Ο Russell είπε πως ο πατέρας του είχε εκμυστηρευτεί πως είχε σκοτώσει 33 ανθρώπους. Δεν ήξερε αν ήταν αλήθεια. Γνώριζε όμως, πως απείλησε τον ίδιο και τον αδελφό του, με τη ζωή τους, αν έλεγαν το παραμικρό για ό,τι είχε κάνει στον Chris και την Peta.



Την 1η Δεκεμβρίου του 2016, δεκατέσσερις μήνες μετά τον εντοπισμό του Boston στο Facebook και 38 χρόνια μετά τα εγκλήματα του, ο δολοφόνος συνελήφθη. Είχε όμως, κάποιους άσους στο μανίκι του. Χρησιμοποίησε το δικαίωμα στην ιατρική φροντίδα, γιατί είχε προβλήματα υγείας. Πέθανε στις 24/5 του 2017.



Όταν όλα τελείωσαν, η Penny άρχισε να γράφει όσα είχαν συμβεί. Ό,τι είχε γίνει από τον Ιούλιο του 1978 και το θάνατο του αδελφού της έως το θάνατο του Boston. Το βιβλίο της με τίτλο “Dead in the Water” κυκλοφόρησε στις 2/8.



Νews247