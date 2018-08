Βίντεο-ντοκουμέντο από το μακελειό στη Φλόριντα

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο σοκ καταγράφηκε την ώρα που πέφτουν οι ριπές του ενόπλου στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα αλλά συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών και η σύνδεση διακόπτεται.

Breaking: Reports of a shooting at the Jacksonville Landing during a Madden video game tournament in Jacksonville, Florida. Audio reveals sounds of gunfire during the tournament. pic.twitter.com/HOrW2yj24Q