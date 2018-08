Έφυγε από τη ζωή ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν — άλλοτε αιχμάλωτος πολέμου στο Βιετνάμ και ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008 — απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πολιτικό του γραφείο. Ο Μακέιν υποβαλλόταν σε θεραπεία για γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο, μετά τη διάγνωσή του τον Ιούλιο του 2017, και δεν είχε μεταβεί στο Καπιτώλιο το 2018.



Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μέσα Απριλίου για μια λοίμωξη στο έντερο. Την Παρασκευή, η οικογένεια του Μακέιν ανακοίνωσε ότι ο πολύπειρος πολιτικός, ο οποίος εκπροσώπησε την Αριζόνα στην αμερικανική Γερουσία για 35 χρόνια, αποφάσισε να σταματήσει την θεραπεία στην οποία υποβαλλόταν για το γλοιοβλάστωμα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του γερουσιαστή.





My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!