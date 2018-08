Συναγερμός στη Μασαχουσέτη: Αεροσκάφος επιχειρεί αναγκαστική προσγείωση

Συναγερμός έχεις σημάνει στο αεροδρόμιο της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ καθώς ένα αεροσκάφος στο οποίο οι τροχοί προσγείωσης «έσκασαν» κατά της διάρκεια απογείωσης του πραγματοποιεί κύκλους πάνω από το αμερικανικό αεροδρόμιο με σκοπό να αδειάσει τις δεξαμενές του από καύσιμα, λίγο πριν επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση. Στο αεροσκάφος επιβαίνει ο γνωστός ράπερ Post Malone.



Το αεροσκάφος απογειώθηκε περίπου στις 10:50 σήμερα Τρίτη 21 Αυγούστου από το αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνου στη Βρετανία.





#DEVELOPING: A plane is attempting to make an emergency landing at Teterboro Airport in New Jersey. https://t.co/8xs1RxIbl7