Τι συμβαίνει με τα Crocs και το λουκέτο στο τελευταίο εργοστάσιο

Ανησυχία στους καταναλωτές προκάλεσε η είδηση ότι η εταιρεία που βγάζει τα Crocs κλείνει και το τελευταίο εργοστάσιο στην Ιταλία, ενώ έχει ήδη κλείσει το εργοστάσιο στο Μεξικό.

Τα παπούτσια κυκλοφόρησαν στην αγορά πριν από 16 χρόνια και η εταιρεία τα είχε λανσάρει τονίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους όπως είναι η άνεση.

Η είδηση ότι κλείνουν τα εργοστάσια προκάλεσε ένα κύμα ανησυχίας στους καταναλωτές και εκπρόσωπος της εταιρείας έσπευσε να μιλήσει στο CBS.

Ο ίδιος δεν διέψευσε το λουκέτο στα εργοστάσια αλλά είπε ότι είναι λάθος η ερμηνεία ότι η Crocs δεν θα παράγει και δεν θα πουλάει παπούτσια.

«Η Crocs θα συνεχίσει να καινοτομεί, να σχεδιάζει και να παράγει τα πιο άνετα παπούτσια στον πλανήτη. Εξορθολογίζουμε την επιχείρησή μας για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για Crocs. Απλά μετατοπίζουμε την παραγωγή σε τρίτους για να αυξήσουμε την παραγωγική μας ικανότητα» σημείωσε.

Λίγους μήνες νωρίτερα η crocs έχει κλείσει περισσότερα από 130 καταστήματα λιανικής και ένα εργοστάσιο στο Μεξικό. Η εταιρία θα αντικαταστήσει επίσης την γενική διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών της, ενώ σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της η εταιρία θα επικεντρωθεί στις on line πωλήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τρίτο τρίμηνο αναμένοντα έσοδα ύψους 240-250 εκατ. δολαρίων ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν ανακοινωθεί έσοδα 243,3 εκατ. δολάρια.

