Τρόμος στην παραλία: Καρχαρίες δάγκωσαν παιδιά στη Νέα Υόρκη

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν οι αρχές όταν σε μια παραλία σε απόσταση μόλις πέντε χιλιομέτρων, δύο παιδιά έπεσαν θύματα επίθεσης καρχαριών, μέσα σε δύο μέρες.



Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Ατλαντίκ, στη νήσο Φάιαρ της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου δύο παιδιά, ηλικίας 12 και 13 ετών ένοιωσαν το δάγκωμα ενός καρχαρία.



Μάλιστα, από την πληγή του ενός παιδιού οι γιατροί έβγαλαν θραύσμα δοντιού καρχαρία, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν την παραλία.

EXCLUSIVE: video of one of two large sharks pulled from Atlantique Beach on Fire Island this morning pic.twitter.com/vlVzRxIIVL