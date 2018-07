Αυτό το video πρέπει να το δεις: Τι συμβαίνει όταν ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά μεταναστών δικάζονται στις ΗΠΑ

Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που αναπαριστά πραγματικούς διαλόγους από δικαστήρια στα οποία ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά μεταναστών στις ΗΠΑ “δικάστηκαν” χωρίς δικηγόρο για παράνομη μετανάστευση.



Στο βίντεο, στο οποίο συμμετέχει ένας πρώην δικαστής, τα παιδιά ερωτώνται αν γνωρίζουν τι είναι δικηγόρος και αν έχουν έναν να τους υπερασπίζεται, και απαντούν αρνητικά. Όπως αναφέρει η Λίντα Φρίμαν, που γύρισε το βίντεο, όταν τα παιδιά εμφανίζονται μόνα τους στο δικαστήριο, 9 στις 10 φορές αποφασίζεται η απέλασή τους, ενώ όταν έχουν δικηγόρο απελαύνονται μόνο τα μισά.

