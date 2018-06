Τουρκικές εκλογές: 55% για τον Ερντογάν στο 70,4% της καταμέτρησης

Προβάδισμα Ερντογάν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Λεπτό προς λεπτό η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία:

20:44 Στο 9,9% το HDP

Mε καταμετρημένο το 65,2% των ψήφων, το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών συγκεντρώνει 9,9% πλησιάζοντας το όριο του 10% για είσοδο στο κοινοβούλιο στερώντας παράλληλα την αυτοδυναμία από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο συγκεντρώνει το 44,7%. Στο 21,2% βρίσκεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Εθνικιστικό Κίνημα στο 11,7%, ενώ στο 9,7% βρίσκεται το "Καλό Κόμμα"

20:36 Στο 55% ο Ερντογάν

Με καταμετρημένο το 70,4% των ψήφων στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της χώρας συγκεντρώνει το 55,3% με τον κύριο αντίπαλό του, Μουχαρέμ Ιντζέ, να φτάνει το 29,3%. Στο 7,5 η Ακσενέρε του "Καλού Κόμματος", ενώ ο Σελαχεντίν Ντεμιρτάς βρίσκεται στο 6,8%.

20:21 Βουλευτικές: Μεγάλο προβάδισμα AKP στο 50% των ψήφων



Η συμμαχία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Εθνικιστικού Κινήματος, συγκεντρώνει το 57.7% των ψήφων με καταμετρημένο το 50,8%. Η συμμαχία του CHP βρίσκεται στο 31,3% ενώ το Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών (HDP) βρίσκεται στο 9,5%!

20:06 Στο 61% των ψήφων ο Ερντογάν παίρνει το 56%



56% των ψήφων παίρνει ο Ερντογάν με την καταμέτρηση να έχει φτάσει το 61%, ενώ ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μουχαρέμ Ιντζέ συγκεντρώνει το 29,9% με την Ακσενέρ 7,5% και τον υπό κράτηση Σελαχεντίν Ντεμιρτάς στο 6,5%.



Turkey, Presidential Elections:



60.9% counted



Erdoğan (AKP-ECR): 56%

İnce (CHP-S&D): 28.9%

Akşener (İYİ-*): 7.5%

Demirtaş (HDP-S&D): 6.5%

Karamollaoğlu (SP-*): 0.9%

Perinçek (VATAN-*): 0.2%#Seçim2018 #Turkey #TurkeyElections pic.twitter.com/kFvWKv8oI8

— Europe Elects (@EuropeElects) 24 Ιουνίου 2018



19:58 Καταγγελίες από το CHP για την κάλυψη των εκλογών από τα κρατικά Μέσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ταγίπ Ερντογάν εξασφαλίζει το 57,02% των ψήφων των προεδρικών εκλογών μετά την καταμέτρηση του 40% των ψήφων.



Ό Μπουλέντ Τεζκάν, ο εκπρόσωπος του CHP, δήλωσε ότι η υποστήριξη προς τον Ερντογάν βρίσκεται κάτω από το 50% συν μία ψήφο που χρειάζεται για να κερδίσει τις εκλογές από τον πρώτο γύρο.



Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το πρακτορείο Anadolu δίνει στο Ερντογάν 58% των ψήφων, ενώ ανεξάρτητοι παρατηρητές υπολογίζουν το ποσοστό του Τούρκου Προέδρου στο 48%.

#Seçim2018 - Adil Seçim Platformu (@adilsecimnet) ve Anadolu Ajansı'nın (@anadoluajansi) aktardıkları seçim sonuçları https://t.co/KiVfGlRvlJ pic.twitter.com/SO5ALzPyMy

— BBC News Türkçe (@bbcturkce) 24 Ιουνίου 2018

19:42 57% για τον Ερντογάν στο 45% της καταμέτρησης



Με καταμετρημένο το 45,2% των ψήφων ο Ερντογάν φαίνεται να συγκεντρώνει το 56,9, ενώ ακολουθεί ο Ιντζέ με 28,% και η Ακσενέρ στο 7,5%.

Turkey, Presidential Elections:



45.2% counted



Erdoğan (AKP-ECR): 56.9%

İnce (CHP-S&D): 28.4 %

Akşener (İYİ-*): 7.5 %

Demirtaş (HDP-S&D): 6.2 %

Karamollaoğlu (SP-*): 0.9%

Perinçek (VATAN-*): 0.2 %#Seçim2018 #Turkey #TurkeyElections pic.twitter.com/ZgizsasIaO

— Europe Elects (@EuropeElects) 24 Ιουνίου 2018

19:39 Πανηγύρια στο εκλογικό κέντρο του Ερντογάν



Με καταμετρημένο λιγότερο από το 50% οι υποστηρικτές του τούρκου Προέδρου, που βρίσκονται στο εκλογικό κέντρο του AKP, έχουν αρχίσει τους πανηγυρισμούς.

Early celebrations at #akp headquarter, not even half of the votes counted, Erdogan over 50% - #Secim2018 #TurkeiWahl2018 #TurkeyElection pic.twitter.com/Hrroqk4pz9

— Marion Sendker (@lamaridda) 24 Ιουνίου 2018

19:34 Προβάδισμα Ιντζέ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στα πρώτα αποτελέσματα της καταμέτρησης των Τούρκων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση είναι διαφορετική. Στο 8% της καταμέτρησης, ο Ιντζέ συγκεντρώνει το 51.47% των ψήφων, ο Ντεμιρτάς το 23,57, με τον Ερντογάν να έρχεται τρίτος με 22,12%



Turkish, Presidential Elections:



Expat vote, United Kingdom



8.06% counted



İnce (CHP-S&D): 51.47%

Demirtaş (HDP-S&D): 23.57%

Erdoğan (AKP-ECR): 22.12%

Akşener (İYİ-*): 2.17%

Karamollaoğlu (SP-*): 0.37%

Perinçek (VATAN-*): 0.28%#Secim2018 #TurkeyElections

— Europe Elects (@EuropeElects) 24 Ιουνίου 2018





19:26 Στο 62,2% η συμμαχία AKP-MHP



Ιδιαίτερα υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά της συμμαχίας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης με τo Εθνικιστικό Κίνημα, η οποία με καταμετρημένο λιγότερο από το 20% των ψήφων συγκεντρώνει 62,2%. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται στο 27% ενώ το φιλοκουρδικό HDP στο 8%.



Turkey, Parliamentary elections:



19.4% counted



Cumhur Alliance (AKP/MHP-ECR/*): 62.2%

Millet Alliance (CHP/İYİ/SP-S&D/*/*): 27.5%

HDP-S&D: 8.2% #Secim2018 #Turkey #TurkishElections

— Europe Elects (@EuropeElects) 24 Ιουνίου 2018

19:20 Στα ύψη η συμμετοχή



Το ποσοστό συμμετοχής στις στις σημερινές προεδρικές εκλογές στην Τουρκία ανήλθε στο 86,82%, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.



Ελαφρώς πιο αυξημένο ήταν το ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές που ανήλθε στο 87%.



19:17 Πρωταγωνίστρια η νοθεία



Αυξάνονται οι περιπτώσεις νοθείας στις τουρκικές εκλογές, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

19:12 Στο 58% ο Ερντογάν με καταμετρημένο το 34%

Turkish, Presidential Elections:



33.5% counted



Erdoğan (AKP-ECR): 57.7%

İnce (CHP-S&D): 27.8%

Akşener (İYİ-*): 7.5%

Demirtaş (HDP-S&D): 5.8%

Karamollaoğlu (SP-*): 0.9%

Perinçek (VATAN-*): 0.2%#Seçim2018 #Turkey #TurkeyElections

— Europe Elects (@EuropeElects) 24 Ιουνίου 2018



19:04 Μάχη σώμα με σώμα "βλέπουν" οι αναλυτές



Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι και στις εκλογές του 2015 το AKP του Ερντογάν στα πρώτα αποτελέσματα συγκέντρωνε το 62% και κατέληξε στο 42% στο κλείσιμο της καταμέτρησης.





In the June 2015 elections, AKP opened with 62 percent. Ended with 42. Don't be demoralized by the numbers. This is not bad. — Selim Sazak (@scsazak) 24 Ιουνίου 2018

19:01 Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος είναι παρατηρητής του ΟΑΣΕ σε εκλογικό τμήμα στα ΝΑ της χώρας, όπου υπερέχει το κουρδικό στοιχείο. Μιλώντας για τις τουρκικές εκλογές έκανε λόγο για καταγγελίες για 1000 προσημειωμένα ψηφοδέλτια.



Στο 60% ο Ερντογάν σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα



Τεράστια διαφορά ανάμεσα στον τούρκο Πρόεδρο και τον Μουχαρέμ Ιντζέ δίνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Ποσοστό που αγγίζει το 60% συγκεντρώνει προς το παρόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ ο υποψήφιος του CHP προσεγγίζει το 27%.

Το εκλογικό συμβούλιο της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι άρει την απαγόρευσης μετάδοσης αποτελεσμάτων, έτσι από τις 18:45, η σχετική ενημέρωση από την Τουρκία θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, o αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά 7 νεκρούς. Ένας Κούρδος ο οποίος μαχαιρώθηκε στην πόλη Νουσαϊμπίν, τέσσερις στην Ούρφα ενώ φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι δύο νεκροί στην Ερζερούμ, με τοπικές πηγές να επιβεβαιώνουν την αναφορά Γιλντιρίμ πως πρόκειται για βεντέτα.



Σε ποσοστό 9% της καταμέτρησης, προηγείται ο Ερντογάν με ποσοστό 52,56%.



Ακολουθεί ο Ιντζέ με 26,33%, ο Ντεμιράς με 11,8% και η «Λύκαινα», Μεράλ Αξενέρ, με 7,12%.



Ασφαλές αποτέλεσμα αναμένεται μετά την καταμέτρηση του 25% επί των συνολικών ψήφων.



Κλίμα βίας και νοθείας



Με καταγγελίες για πυρά και νεκρούς από το Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία στις 5 (ώρα Ελλάδας).



Σύμφωνα με την Hurriyet, η οποία επικαλείται τοπικά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του κόμματος στην επαρχία Ερζερούμ, Μεχμέτ Σιντίκ Ντουρμάζ έπεσε νεκρός από πυρά που έπεσαν στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.



Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι ο Ντουρμάς έπεσε νεκρός όταν ξέσπασε καυγάς μεταξύ δύο οικογενειών στην περιοχή, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών διέταξε την διενέργεια έρευνας για το περιστατικό, χωρίς, πάντως να το έχει επιβεβαιώσει.



Οι καταγγέλλοντες προσθέτουν ότι υπάρχουν και άλλοι δύο νεκροί, αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.



Ιντζέ: Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους



Ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις τουρκικές προεδρικές εκλογές Μουχαρέμ Ιντζέ δήλωσε σήμερα ότι οι Τούρκοι πολίτες θα πρέπει να προστατεύσουν τις κάλπες από ενδεχόμενη νοθεία εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.



Μιλώντας μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιντζέ δήλωσε επίσης πως τα μέλη της εκλογικής επιτροπής της Τουρκίας πρέπει «να κάνουν σωστά τη δουλειά τους». Πρόσθεσε πως δεν έχει αμφιβολία ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι «πολύ καλά».

Πυροβολισμοί σε εκλογικό κέντρο της Τουρκίας. Αναφορές για τρεις νεκρούς

topontiki

news247