Στόλτενμπεργκ: Ενδέχεται να δοθεί η ευκαιρία για είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Νορβηγός Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε την Τρίτη πεπεισμένος ότι οι ηγέτες των χωρών-μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας μπορούν και θα επιδείξουν την ενότητά τους στη σύνοδό του την 11η και 12η Ιουλίου στις Βρυξέλλες, παρά τις διαφωνίες τους.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την ικανότητα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παραμείνουν ενωμένες κατά τη διάρκεια της συνόδου, παρά τις σημαντικές διαφωνίες τους, και να επιδείξουν τη σημασία του διατλαντικού δεσμού», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 24.

Ο Στόλτενμπεργκ έχει κάνει αυτή τη διαβεβαίωση επανειλημμένα έπειτα από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας την 6η Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσά στις ΗΠΑ, τους ευρωπαίους και τους καναδούς συμμάχους τους στο NATO όσον αφορά το εμπόριο και τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από την οποία απέσυρε τη χώρα του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γγ του NATO επέμεινε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον αμερικανό πρόεδρο για την «προσωπική δέσμευσή του» προς την Ατλαντική Συμμαχία.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει επανειλημμένα «άχρηστο» το NATO κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, θορυβώντας τους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Η σύνοδος (κορυφής) του NATO εξάλλου ενδέχεται να δώσει την ευκαιρία για «την έναρξη διαπραγματεύσεων για την εισδοχή της Βόρειας Μακεδονίας, χάρη στη συμφωνία στην οποία κατέληξε με την Ελλάδα για τη νέα ονομασία της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας», ανήγγειλε εξάλλου ο Στόλτενμπεργκ στη συνέντευξη, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

