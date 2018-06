Προσκυνητής στη Μέκκα αυτοκτόνησε μπροστά σε χιλιάδες πιστούς

Τη συγκλονιστική στιγμή που πιστός αυτοκτονεί μέσα στο Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας κατέγραψε κάμερα.



Μπροστά στα μάτια χιλιάδων πιστών, ένας προσκυνητής πήδηξε από τον τρίτο όροφο του κτηρίου, πάνω στους πιστούς!



Ο αυτόχειρας αυτοκτόνησε μόνο λίγα μέτρα μακριά από την Καάμπα μέσα στο Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας, το ιερότερο σημείο του Ισλάμ, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο στο δάπεδο, όπου προσεύχονταν χιλιάδες προσκυνητές.



Το τραγικό περιστατικό συνέβη αργά την Παρασκευή και καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους πιστούς στο εσωτερικό του θρησκευτικού κτιριακού συγκροτήματος, κατά την διάρκεια της προσευχής Tawaf.

Ακολουθουν σκληρές εικόνες:

WARNING: DISTURBING FOOTAGE

Man commits suicide inside the Grand Mosque of Mecca housing the Kaaba, Islam's holiest site, by jumping from the third floor pic.twitter.com/wzIdJ8jdL3