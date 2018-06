Πυρκαγιά στο συγκρότημα κατοικιών Μέιφερ του Λονδίνου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έξι πυροσβεστικά οχήματά της έχουν σπεύσει σε πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε συγκρότημα κατοικιών στην ακριβή συνοικία του κεντρικού Λονδίνου, το Μέιφερ.

Η Υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι είναι άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Έξι πυροσβεστικά οχήματα και 35 πυροσβέστες κλήθηκαν να μεταβούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε συγκρότημα κατοικιών στην Μπόρντον Στριτ του Μέιφερ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η φωτιά ξέσπασε λίγες μέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ της βρετανικής πρωτεύουσας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 79 άνθρωποι.

Six fire engines are now at the scene of a flat fire in #Mayfair https://t.co/eE6vdX4yXz pic.twitter.com/BVAqeGKg04