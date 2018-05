Πανικός σε αεροπλάνο λόγω φάρσας - Άνοιξαν τις πόρτες και πηδούσαν

Πανικό σκόρπισε στους 189 επιβάτες πτήσης από το Μπόρνεο της Ινδονησίας στην πρωτεύουσα Τζακάρτα πληροφορία για βόμβα στο αεροπλάνο, που αποδείχτηκε πως δεν ήταν παρά μια ατυχέστατη φάρσα.

Σύμφωνα με το Russia Today, ενώ οι 189 επιβάτες της πτήσης επιβιβάζονταν στο αεροπλάνο της Lion Air, ένας επιβάτης ανέφερε σε αεροσυνοδό ότι στο αεροπλάνο υπάρχει βόμβα. Η πληροφορία πυροδότησε πανικό στους επιβάτες που σύντομα βγήκαν εκτός ελέγχου, φτάνοντας στο σημείο να ανοίξουν τις πόρτες έκτακτης ανάγκης και να βγουν στο φτερό του αεροσκάφους. Κάποιοι μάλιστα πήδηξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε στο Associated Press ότι 8 επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν με σπασμένα κόκαλα και τραύματα στο κεφάλι, ενώ αρκετοί ακόμα έφεραν μικρότερα τραύματα.

Ο 26χρονος φαρσέρ συνελήφθη, καθώς μετά από ενδελεχή έλεγχο της αστυνομίας δεν βρέθηκε βόμβα.

Η πτήση αναχώρησε με τρεις ώρες καθυστέρηση.

Video footage of the passengers panicked after one claimed to have a bomb on board during boarding, on a @LionAirID jet at #PNKairport



This is the 9th #bombhoax on airplanes in Indonesia in May 2018. :( pic.twitter.com/10xtyEXLT1