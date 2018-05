Παρίσι: O ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Τσετσένος 21 ετών ο δράστης

Επίθεση στην καρδιά του Παρισιού, «με άρωμα ISIS», σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του και τέσσερις ακόμα να έχουν τραυματιστεί, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι κατά πολιτών, πριν πέσει νεκρός από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης που εξαπέλυσε ένας άνδρας χθες το βράδυ στο κέντρο του Παρισιού, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις, σύμφωνα με το προπαγανδιστικό όργανο της τζιχαντιστικής οργάνωσης, πρακτορείο Amaq.

Πάντως δεν παρατίθεται κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό αυτόν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters ο δράστης είναι Ρώσος που γεννήθηκε στην Τσετσενία και είναι 21 ετών. Οι γονείς του κρατούνται και ανακρίνονται από την γαλλική αστυνομία.

Τα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν, είναι εκτός κινδύνου δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ζεράρ Κολόμπ.

Ο υπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε τους τραυματίες της επίθεσης στο νοσοκομείο Ζωρζ Πομπιντού της γαλλικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι: «ένας νεαρός άνδρας, 29 ετών, έχασε τη ζωή» του, συμπληρώνοντας ότι: «για ακόμη μια φορά τα νιάτα της Γαλλίας πέφτουν θύματα».

Κραυγές και πανικός επικράτησαν κοντά στην Όπερα, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, στο 2ο διαμέρισμα, σε μια πολυσύχναστη συνοικία με μπαρ, εστιατόρια και θέατρα, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου.

Στην οδό Μονσινί ένας άνδρας, φωνάζοντας «Ο Θεός είναι μεγάλος» σκότωσε με μαχαίρι έναν περαστικό και τραυμάτισε τέσσερις ακόμη, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές.

«Η Γαλλία δεν θα υποχωρήσει ούτε σπιθαμή ενάντια στους εχθρούς της ελευθερίας», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την επίθεση, επαινώντας τους αστυνομικούς που «εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη».

Η πρώτη κλήση στην αστυνομία έγινε στις 20:47, τοπική ώρα (21:47, ώρα Ελλάδας) και οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο εντός 5 λεπτών και ο δράστης «εξουδετερώθηκε», εντός 9 λεπτών μετά την πρώτη κλήση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ.

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου αστυνομικών, Ροκό Κοντεντό δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο δράστης αφού επιτέθηκε στους περαστικούς με ένα μαχαίρι, επιχείρησε να επιτεθεί στην αστυνομία φωνάζοντας: «Θα σας σκοτώσω, θα σας σκοτώσω!».

Οι αστυνομικοί τότε τον πυροβόλησαν.

Εισαγγελέας: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Φρανσουά Μολίνς, ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι στους περαστικούς φώναξε "Ο Θεός είναι μεγάλος", (Allah Akbar) σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, .

Τόνισε ότι οι αντιτρομοκρατικές αρχές έχουν ξεκίνησει έρευνα για την επίθεση που ενδέχεται να σχετίζεται με τρομοκρατικά κίνητρα.

Η επίθεση διαπράχθηκε στο 2ο διαμέρισμα, κοντά στην Όπερα, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, σε μια πολυσύχναστη συνοικία με μπαρ, εστιατόρια και θέατρα.

Μακρόν: Η Γαλλία πληρώνει «για ακόμη μια φορά το τίμημα αίματος»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι η Γαλλία πληρώνει "για ακόμη μια φορά το τίμημα αίματος", μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Παρίσι, με τουλάχιστον έναν νεκρό, διαβεβαιώνοντας ότι "δεν θα υποχωρήσουμε ούτε σπιθαμή μπροστά στους εχθρούς της ελευθερίας".

"Όλες μου οι σκέψεις πηγαίνουν στα θύματα και στους τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που διαπράχθηκε σήμερα το βράδυ στο Παρίσι, καθώς και στα αγαπημένα τους πρόσωπα", τόνισε ο Μακρόν με ανάρτησή του στο Twitter.

"Εκ μέρους όλων των Γάλλων, χαιρετίζω το θάρρος των αστυνομικών που εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη", είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

"Η Γαλλία πληρώνει ακόμη μια φορά το τίμημα αίματος, αλλά δεν υποχωρεί ούτε σπιθαμή ενάντια στους εχθρούς της ελευθερίας", σημείωσε.

