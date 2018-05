Παρίσι: Άντρας μαχαίρωσε πολίτες. 4 τραυματίες, 1 νεκρός. Φώναζε Allahu Akbar

Στο Twitter, ο υπουργός Εσωτερικών χαιρέτισε «την ψυχραιμία και ετοιμότητα των δυνάμεων της αστυνομίας που εξουδετέρωσαν τον δράστη».

«Οι πρώτες μου σκέψεις πάνε στα θύματα αυτής της ειδεχθούς ενέργειας» συμπλήρωσε ο υπουργός Ζεράρ Κολόμπ στο μήνυμά του.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα του δράστη. Δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

I was in a restaurant rue saint Augustin in the 2eme arrondissement , crowd panic, blood, a guy with a knife in the streets and people screaming, avoid the area if you can #Paris

— Fiona Zanetti (@FionaZanetti) May 12, 2018