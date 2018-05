Ελαφρά οι τραυματίες από την έκρηξη στην εβραϊκή γιορτή στο Λονδίνο

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Χάκνεϊ.

«Δέκα άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα έπειτα από μια μεγάλη φωτιά που άναψε στο πλαίσιο εορτασμού της τοπικής εβραϊκής κοινότητας στην Ράβενσντεϊλ Ρόουντ, στο Στάμφορντ Χιλ», ανακοίνωσε η αστυνομία του Χάκνεϊ στο Twitter.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express, η οποία μετέδωσε πρώτη την είδηση στην ιστοσελίδα της, η έκρηξη πιθανόν να προκλήθηκε από ένα κινητό τηλέφωνο.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.