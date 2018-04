Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας επειδή φορούσε τη μαντήλα λάθος

Διεθνή κατακραυγή προκαλεί ένα βίντεο από το Ιράν στο οποίο μία νεαρή γυναίκα εμφανίζεται να παλεύει και τελικά ξυλοκοπείται από την «αστυνομία ηθών», τα μέλη της οποίας δεν ήταν ικανοποιημένα από τον τρόπο που φορούσε το χιτζάμπ.

Οι μαυροφορεμένες γυναίκες μάλιστα, της ειδικής μονάδας της ιρανικής αστυνομίας, ρίχνουν κάτω την γυναίκα η οποία εκτιμάται πως είναι περίπου 25 ετών ενώ το όλο σκηνικό φαίνεται πως εκτυλίσσεται στην Τεχεράνη. Η κοπέλα αρχικά δέχεται μια προφορική επίπληξη για τον τρόπο που φορά το χιτζάμπ, αφού εκτιμάται πως το μαντίλι είναι πολύ χαλαρό και φαίνονται τα μαλλιά της.

Στη συνέχεια μια από τις γυναίκες της αστυνομίας ηθών την χαστουκίζει και όταν οι δύο γυναίκες πιάνονται στα χέρια η μαυροφορεμένη αστυνομικός, μαζί τις συναδέλφους της, ακινητοποιούν τη νεαρή, τη ρίχνουν στο έδαφος, την κρατάνε κάτω ενώ η κοπέλα ουρλιάζει και επαναλαμβάνει: «αφήστε με, αφήστε με!». Κάποια στιγμή μάλιστα ακούγεται η κοπέλα που ξυλοκοπείται να φωνάζει στην αστυνομικό πως θα υποβάλλει μήνυση σε βάρος της ενώ εκείνη φαίνεται να απαντά «δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα».

Σημειώνεται πως στο Ιράν είναι υποχρεωτικό οι γυναίκες να καλύπτουν όλο τους το σώμα- από τα μαλλιά μέχρι τα κάτω άκρα- αλλά πολλές νεαρές κυρίως κοπέλες αψηφούν τους αυστηρούς κανόνες της χώρας και ρισκάρουν να φορέσουν με πολύ διαφορετικό τρόπο ένα μαντίλι το οποίο δεν καλύπτει τα μαλλιά τους. Λίγη ώρα μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο- το οποίο έγινε πολύ γρήγορα viral- ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν διέταξε τη διενέργεια έρευνας κάνοντας λόγο για μια «ασυνήθιστη μεταχείριση μιας γυναίκας από τη αστυνομία ηθών».

Ωστόσο, η ανακοίνωση φαίνεται πως υπονοούσε ότι η νεαρή γυναίκα- και προφανώς το θύμα του ξυλοδαρμού- είχε με κάποιο τρόπο προκαλέσει τις γυναίκες της αστυνομίας ηθών υβρίζοντας αυτές όταν την κάλεσαν να σεβαστεί το νόμο και να φορέσει σωστά το χιτζάμπ. Και πάλι βέβαια επισημάνθηκε πως η αντίδραση της αστυνομίας «δεν ήταν η ενδεδειγμένη». Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ήδη ξεκινήσει όταν η αντιπρόεδρος του Ιράν για γυναικεία ζητήματα, Masoumeh Ebtekar έκανε μια ανάρτηση στο Twitter καταδικάζοντας την άσκηση βίας σε βάρος της νεαρής γυναίκας από την αστυνομία ηθών.

«Πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει μια τέτοιου είδους μεταχείριση;» έγραψε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Ακόμη και εάν προσβλήθηκαν, είναι δυνατόν η αστυνομία να αντιδρά με αυτό τον τρόπο; Καταδικάζω, κατηγορηματικά αυτή την συμπεριφορά και θα ερευνήσω το θέμα. Πρόκειται για μια σκληρή και αντι-θρησκευτική συμπεριφορά που δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο».

This woman is savegly beaten up by morality police as punishment for her insufficient hijab. Shame on you

كتك زدن وحشيانه دختر توسط ماموران گشت ارشاد، دختر بي حال به زمين افتاد. #دوربين_ما_اسلحه_ما براي افشاي اين وحشي ها ، فيلم در #چهارشنبه_های_سفید تلگرامم pic.twitter.com/ZqJwdHY9T8