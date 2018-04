Νέα πυραυλική επίθεση στη Συρία: ΗΠΑ: Δεν ήμασταν εμείς - ΜΜΕ: Ήταν Ισραηλινοί

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας αναχαίτισαν περίπου δέκα πυραύλους οι οποίοι εβλήθησαν εναντίον της αεροπορικής βάσης Σαϊράτ, στην επαρχία Χομς (δυτικά), μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

«Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε επίθεση με στόχο ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην επαρχία Χομς», ανέφερε η πηγή αυτή και πρόσθεσε ότι αναχαιτίστηκαν σχεδόν 10 πύραυλοι.

Πεντάγωνο: Δεν διεξάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Χομς «αυτή τη στιγμή»

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες περί πυραυλικών πληγμάτων στην αεροπορική βάση Σαϊράτ, στην επαρχία Χομς της Συρίας, εκπρόσωπος του Πενταγώνου διαβεβαίωσε πριν από λίγο ότι «δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμιά στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ σε εκείνη την περιοχή αυτή τη στιγμή».

Συριακά ΜΜΕ: Η επίθεση έγινε από το Ισραήλ

Οι πύραυλοι οι οποίοι στοχοθέτησαν την αεροπορική βάση Σαϊράτ στην επαρχία Χομς της Συρίας ενδέχεται να εβλήθησαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Αλ Μασντάρ αλ Αραμπ («Η αραβική πηγή»), οι συριακές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν ότι η επίθεση έγινε από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για την επιδρομή.

BREAKING: First video of #Israel|i Air Force (#IAF) strike against al-Shayrat Air Base in East of #Homs showing a SyADF SAM launched at the ballistic missile. According to #Syria|n Air Defense Force, Ballistic Missiles used in this attack. Some of which were shot down. pic.twitter.com/eTP6spVfOA