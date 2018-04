Νεκρή η γυναίκα που άνοιξε πυρ στις εγκαταστάσεις του YouTube. Βίντεο

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο δράστης είναι γυναίκα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είναι νεκρή.

"Η ύποπτη γυναίκα απεβίωσε επιτόπου, (υπάρχει) άγνωστος αριθμός θυμάτων", μετέδωσε συγκεκριμένα το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνέβη δίπλα και όχι εντός του κτιρίου τού YouTube αναφέρει νεότερο ρεπορτάζ του CNBC. Ο συναγερμός έχει λήξει μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των τραυματιών και τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Εργαζόμενοι του YouTube δήλωσαν σε αστυνομικούς ότι άκουσαν τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς έξω από το κτίριο.

Οι αστυνομικοί έχουν δώσει ήδη οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά. Η αστυνομία, με ενημέρωσή της στο Twitter, ενημέρωσε πως οι αναφορές «έδειξαν» την διεύθυνση του YouTube.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως τουλάχιστον δύο ασθενοφόρα με τραυματίες έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο. Την ίδια ώρα, στο Stanford Medical Center έχουν φτάσει 4-5 άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία στο Σαν Φραντσίσκο έχει ζητήσει από το κοινό να αποφύγει το συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του Youtube, ενώ αστυνομικός μιλώντας στο Reuters έκανε λόγο για εν εξελίξει περιστατικό με πυροβολισμούς εν εξελίξει.



Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά και ασθενοφόρα ενώ πριν από λίγο το νοσοκομείο της πόλης ανακοίνωσε ότι έχει τραυματίες αλλά δεν επιβεβαιώνει ακόμα τον αριθμό.



Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ η αστυνομία φαίνεται να έχει αποκλείσει το κτίριο ενώ εργαζόμενοι βγαίνουν με τα χέρια ψηλά και οδηγούνται σε ασφαλή σημεία.



Στα κεντρικά της εταιρείας η οποία ανήκει στην Google εργάζονται περί τους 800 υπαλλήλους.



Το ABC7 News από την πλευρά του μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά. Ανάμεσά τους ένας δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.

