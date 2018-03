Έπεσε το Αφρίν - Ερντογάν: Η σημαία μας κυματίζει στην πόλη

Το Αφρίν έπεσε αμαχητί. Το κέντρο της πόλης Αφρίν βρίσκεται "εντελώς υπό τον έλεγχο" των Σύρων ανταρτών που υποστηρίζει η Άγκυρα και ήδη έχουν υψωθεί τουρκικές σημαίες στην πόλη αυτή στη βορειοδυτική Συρία, η οποία αποτελούσε προπύργιο της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), δήλωσε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Μονάδες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίες υποστηρίζονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έθεσαν εντελώς υπό τον έλεγχό τους το κέντρο της πόλης Αφρίν σήμερα το πρωί στις 08:30" (περίπου 07:30 ώρα Ελλάδος), δήλωσε σήμερα ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ναρκών.

"Τώρα κυματίζει εκεί η τουρκική σημαία! Κυματίζει εκεί η σημαία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού!", πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Εκπρόσωπος των Σύρων ανταρτών που πολεμούν μαζί με τις τουρκικές δυνάμεις στην Αφρίν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δυνάμεις τους εισήλθαν λίγο πριν από την αυγή στην πόλη και ότι οι δυνάμεις της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG αποσύρθηκαν από αυτήν.

Ο εκπρόσωπος του Ελεύθερου Συριακού Στρατού Μοχάμαντ αλ Χαμαντίν διευκρίνισε ότι οι αντάρτες έχουν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους τμήματα της πόλης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συναντήσει αντίσταση.

Η πόλη Αφρίν ήταν ο βασικός στόχος της επιχείρησης που εξαπέλυσε στις 20 Ιανουαρίου η Τουρκία κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη Συρία.

Η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση την πολιτοφυλακή αυτή, μολονότι οι Κούρδοι μαχητές υποστηρίζονται και εξοπλίζονται από την Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Παράλληλα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.500 Κούρδοι μαχητές έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 20 Ιανουαρίου που άρχισε η επιχείρηση του τουρκικού στρατού κατά του θύλακα της Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία.

"Η πλειονότητα από αυτούς σκοτώθηκε από αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυρά πυροβολικού", διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

VIDEO: Turkish flag hoisted in Afrin town center, which is controlled by Turkish army and Free Syrian Army https://t.co/L2kMTKgDUk pic.twitter.com/CaHkMtbwF3