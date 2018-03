Μαïάμι: Η στιγμή της κατάρρευσης της πεζογέφυρας που άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση μιας πεζογέφυρας σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, κοντά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας. Εννέα ακόμη άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, τόνισε ο Ντέιβ Ντάουνι σε συνέντευξη Τύπου. Διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν κατά τη διάρκεια της νύχτας για επιζώντες, πρόσθεσε.

Δείτε τη στιγμή που η πεζογέφυρα καταρρέει

Η στιγμή της κατάρρευσης έχει καταγραφεί σε ένα video λίγων δευτερολέπτων. Δείχνει πως αυτοκίνητα περνούν κάτω από την πεζογέφυρα δευτερόλεπτα πριν αυτή καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Το Μαϊάμι θρηνεί ήδη τέσσερις νεκρούς. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Εννέα ακόμη άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής, Ντέιβ Ντάουνι.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τα αίτια

Οι διασώστες αναζητούν ίχνη ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια: στο τσιμέντο και τα αυτοκίνητα που καταπλακώθηκαν σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της νότιας Φλόριντας.

Λίγο νωρίτερα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων έκανε λόγο για "πολλούς νεκρούς" χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων.

Τουλάχιστον έξι τραυματίες ανασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρα. Οκτώ αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν κάτω από την γέφυρα, είπε ο δήμαρχος Κάρλος Χιμένες.

Κάποια στιγμή η αστυνομία ζήτησε από τα ελικόπτερα των τηλεοπτικών σταθμών που πετούσαν από πάνω καλύπτοντας σε ζωντανή μετάδοση το δυστύχημα να φύγουν ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να ακούσουν τις φωνές των παγιδευμένων ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια, ανέφερε το τοπικό κανάλι Miami TV.

Η εταιρεία Munilla Construction Management, που είχε εγκαταστήσει την πεζογέφυρα, με ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για "καταστροφική κατάρρευση που προκάλεσε τραυματισμούς και απώλειες ζωών".

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνονταν από την αβεβαιότητα για το κατά πόσο ευσταθής είναι η γέφυρα, καθώς ένα τμήμα της παραμένει στον αέρα.

Η πεζογέφυρα συνδέει τους κοιτώνες του πανεπιστημίου με την πόλη Σουίτγουότερ. Τοποθετήθηκε το περασμένο Σάββατο πάνω από τον αυτοκινητόδρομο που διαθέτει οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας. Είχε μήκος 53 μέτρα και ζύγιζε 950 τόνους. Δεν είχε ανοίξει ακόμη για το κοινό. Οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου αυτήν την περίοδο έχουν διακοπές από τα μαθήματά τους, από τις 12 μέχρι τις 17 Μαρτίου.

