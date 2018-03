Πέθανε ο ο κορυφαίος αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο σπουδαίος Βρετανός αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του.

«Αισθανόμαστε τεράστια θλίψη για τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα», ο οποίος «ήταν σπάνιος άνθρωπος» και «σπουδαίος επιστήμονας, το έργο του οποίου θα ζήσει για πολλά χρόνια ακόμη», τόνισαν τα παιδιά του, η Λούσι, ο Ρόμπερτ και ο Τιμ, στην ανακοίνωση του εκπροσώπου της οικογένειας Χόκινγκ την οποία μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

"It would not be much of a universe if it wasn't home to the people you love."



British physicist Stephen Hawking has died at the age of 76. https://t.co/fyIcXLw8lX pic.twitter.com/fwryCgcpFd