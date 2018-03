Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Γλιτώσατε πριν γίνετε παστά ψάρια

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε ακόμα ένα παραλήρημα, επέλεξε την περιοχή του Σαγγάριου, όπου το 1921 έγινε μάχη κατά διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, για να υποδείξει στους Έλληνες που κάνουν, όπως είπε, «δηλώσεις μεγαλύτερες από το ανάστημά τους» να διαβάσουν βιβλία ιστορίας «για το πώς σώθηκαν πέφτοντας στη θάλασσα!».

«Αυτοί που θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους να πάνε να δουν την πρόσφατη ιστορία τους. Αυτοί που κάνουν δηλώσεις μεγαλύτερες από το ανάστημά τους πριν διαβάσουν παραμύθια, να διαβάσουν πρώτα ένα καλό βιβλίο ιστορίας. Να μάθουν πολύ καλά τη μάχη του Σαγγάριου πώς σώθηκαν από το να γίνουν παστό ψάρι και πώς εγκατέλειψαν αυτά τα μέρη πέφτοντας στη θάλασσα», ανέφερε προκλητικά ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στο μεταξύ, πυρά κατά της ηγεσίας του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος από τη Μερσίνη και το νομαρχιακό συνέδριο του Κόμματος ΑΚ.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι ο Οργανισμός δεν συνδράμει τον αγώνα της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας και μάλιστα προσπαθεί να θέσει εμπόδια.

«Έι ΝΑΤΟ; Πού είσαι; Τόσο αγώνα δίνουμε. Μέλος του ΝΑΤΟ δεν είναι η Τουρκία; Εσύ που είσαι; Στο Αφγανιστάν, κάλεσες αμέσως εκεί τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί λοιπόν δεν είσαι στη Συρία;», είπε χαρακτηριστικά

President Erdogan: What is NATO up to? Isn’t Turkey a NATO-member. You invited your members when it’s about Afghanistan. What about Syria? pic.twitter.com/rjgHdGJmIc